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    Chartanalyse

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    Nokia-Aktie: Vom jahrelangen Seitwärtstrend zur explosiven Rally

    Vom Mauerblümchen zur Momentum-Aktie: Nokias Kursverlauf der vergangenen drei Jahre erzählt die Geschichte eines lange unterschätzten Titels, der sich nach zähem Seitwärtstrend in eine dynamische Rally verwandelt – mit allen Chancen und Risiken eines reifen Aufwärtstrends.

    Chartanalyse - Nokia-Aktie: Vom jahrelangen Seitwärtstrend zur explosiven Rally
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    Drei Jahre Nokia im Chart: Vom Seitwärtstrend zur Rally

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Nokia-Aktie zunächst eine lange Phase verhaltener Notierungen im Bereich von rund 3 bis 4 Euro. Bis in den Herbst 2023 dominieren seitwärts gerichtete Bewegungen mit moderaten Schwankungen, ehe ein Rutsch auf das 3-Jahres-Tief bei 2,8105 Euro am 5. Dezember 2023 den Boden markiert. Von dort startet eine allmähliche Erholung, die sich 2024 in einen stabilen Aufwärtstrend verwandelt. Ab Mitte 2024 etabliert sich die Aktie deutlich über 4 Euro, bevor ab Ende 2025 eine immer steilere Aufwärtsbewegung einsetzt. Spätestens im Frühjahr 2026 kippt das Bild klar in eine dynamische Rally, die den Wert bis zum 3-Jahres-Hoch von 12,55 Euro am 13. Mai 2026 führt und damit eine Vervielfachung gegenüber dem Tiefpunkt bedeutet.

    Aktuelle Lage im Spannungsfeld von Hoch und Tief

    Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 12,475 Euro vom 14. Mai 2026. Damit notiert Nokia nur minimal unter dem frischen 3-Jahres-Hoch von 12,55 Euro und bewegt sich faktisch auf Rekordniveau innerhalb des Datensatzes. Vom 3-Jahres-Tief bei 2,8105 Euro hat sich die Aktie damit um ein Mehrfaches entfernt und signalisiert einen klaren Stimmungsumschwung am Markt. Charttechnisch befindet sich der Wert damit in der Endphase einer starken Aufwärtswelle, in der kurzfristige Rücksetzer bislang rasch wieder aufgefangen wurden.

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    200-Tage-Linie: Deutlich überdehnter Aufwärtstrend

    Die 200-Tage-Linie verläuft, aus dem Kursverlauf der letzten Monate abgeleitet, deutlich unter dem aktuellen Niveau. Noch bis Ende 2025 pendelte Nokia überwiegend im Bereich von 4,5 bis 7 Euro, erst 2026 erfolgte der steile Sprung in den zweistelligen Bereich. Eine realistische Näherung für die 200-Tage-Linie liegt damit grob um 7 Euro. Ausgehend vom aktuellen Kurs von 12,475 Euro ergibt sich ein Abstand von rund 78 Prozent. Diese starke Überhöhung über dem langfristigen Durchschnitt unterstreicht die Kraft des laufenden Aufwärtstrends, weist aber zugleich auf eine technisch überkaufte Situation hin, in der Korrekturen jederzeit einkalkuliert werden müssen. Solange die Aktie jedoch klar oberhalb der 200-Tage-Linie bleibt, ist der Primärtrend eindeutig aufwärts gerichtet.

    Unterstützungen und Widerstände im aktuellen Chartbild

    Nach dem Ausbruch über die Zone um 9,50 bis 9,80 Euro Ende April 2026 hat Nokia eine neue Unterstützungsbasis geschaffen. Diese Region markiert den ehemaligen Widerstand, an dem der Kurs zuvor mehrfach nach oben abgeprallt war, und fungiert nun als zentrale Auffangzone im Falle einer stärkeren Korrektur. Darüber hat sich im Bereich von etwa 10,50 bis 11,20 Euro eine kurzfristige Unterstützungszone ausgebildet, in der der Kurs nach dem ersten Sprung über 10 Euro mehrfach konsolidierte. Weitere Zwischensicherungen lassen sich im Cluster zwischen 8,70 und 9,20 Euro erkennen, wo im April 2026 mehrere Hochpunkte lagen. Auf der Oberseite ist das 3-Jahres-Hoch bei 12,55 Euro der maßgebliche Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Aufwärtstrend fortschreiben, während ein Scheitern an dieser Marke kurzfristige Gewinnmitnahmen begünstigen könnte.

    Nokia

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    ISIN:FI0009000681WKN:870737Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nokia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,55, was eine Steigerung von +4,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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