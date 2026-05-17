Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

AB Spolka Akcyjna ist ein führender IT-Distributor in Mittel- und Osteuropa, spezialisiert auf Computerhardware, Software und Unterhaltungselektronik. Mit starker Präsenz in Polen, Tschechien und der Slowakei, konkurriert es mit Tech Data und Ingram Micro. Das Unternehmen punktet durch ein breites Partnernetzwerk und innovative E-Commerce-Lösungen.

Dividenden & passives Einkommen: Mit AB Spolka Akcyjna nachhaltige Einkommensströme aufbauen

AB Spolka Akcyjna gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,15 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +50,72 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,59 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in AB Spolka Akcyjna investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +19,65 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

AB Spolka Akcyjna verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,15 %.

Mit +5,15 % Dividendenrendite bietet AB Spolka Akcyjna ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +50,72 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen AB Spolka Akcyjna für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,15 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,59.

AB Spolka Akcyjna weißt eine Marktkapitalisierung von 502,63 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,15 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.