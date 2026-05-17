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    Dividenden im Fokus

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    Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +50,72 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Dividenden im Fokus - Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen
    Foto: adobe.stock.com

    AB Spolka Akcyjna ist ein führender IT-Distributor in Mittel- und Osteuropa, spezialisiert auf Computerhardware, Software und Unterhaltungselektronik. Mit starker Präsenz in Polen, Tschechien und der Slowakei, konkurriert es mit Tech Data und Ingram Micro. Das Unternehmen punktet durch ein breites Partnernetzwerk und innovative E-Commerce-Lösungen.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit AB Spolka Akcyjna nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    AB Spolka Akcyjna gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,15 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +50,72 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,59 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in AB Spolka Akcyjna investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +19,65 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    AB Spolka Akcyjna verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,15 %.
    Mit +5,15 % Dividendenrendite bietet AB Spolka Akcyjna ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +50,72 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen AB Spolka Akcyjna für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,15 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,59.
    AB Spolka Akcyjna weißt eine Marktkapitalisierung von 502,63 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,15 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    AB Spolka Akcyjna Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.05.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AB Spolka Akcyjna Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +5,15 %, eine Investition von etwa 233.010 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 6,45 +115,00 % +5,15 %
    2025 3,00 +50,00 % +2,99 %
    2024 2,00 +60,00 % +2,51 %
    2022 1,25 0,00 % +2,45 %

    Warum AB Spolka Akcyjna für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +5,15 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +50,72 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 10,59
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    AB Spolka Akcyjna

    0,00 %
    -1,74 %
    +9,62 %
    +11,29 %
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    +310.400,00 %
    ISIN:PLAB00000019WKN:A0LA5E
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    AB Spolka Akcyjna Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,74 %
    1 Monat +9,62 %
    3 Monate +11,29 %
    1 Jahr +33,26 %

    Informationen zur AB Spolka Akcyjna Aktie

    Es gibt 16 Mio. AB Spolka Akcyjna Aktien. Damit ist das Unternehmen 502,63 Mio. € wert.

    AB Spolka Akcyjna Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AB Spolka Akcyjna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AB Spolka Akcyjna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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