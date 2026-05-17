🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadesso AktievorwärtsNachrichten zu adesso

    wO Heimspiel

    237 Aufrufe 237 0 Kommentare 0 Kommentare

    Adesso liefert und verliert trotzdem: Aktie trotz starker Zahlen auf neuem Tief

    Die Angst, von der KI-Welle überrollt zu werden hat auch die Aktie von IT-Dienstleister Adesso einbrechen lassen. Zu Recht? Im wallstreetONLINE Heimspiel nehmen wir den Berater und Softwareentwickler unter die Lupe.

    Für Sie zusammengefasst
    wO Heimspiel - Adesso liefert und verliert trotzdem: Aktie trotz starker Zahlen auf neuem Tief
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - Snowfield Photography

    Die Aktie von Adesso ist auf ein Mehrjahrestief gefallen – und das ausgerechnet in der Woche, in der der Dortmunder IT-Dienstleister für das erste Quartal 2026 Zahlen präsentiert hat, die an der Börse eigentlich als Kaufargument gelten könnten. Umsatz und operatives Ergebnis übertrafen die Markterwartungen deutlich, die Jahresprognose wurde bestätigt.

    Dennoch verlor das Papier am Donnerstag rund vier Prozent und notiert inzwischen mehr als ein Drittel unter dem Stand vom Jahresbeginn. Am Freitag prallte die Aktie an ihrem Tief von 53 Euro ab und konnte sich mit einem Plus von mehr als 5 Prozent ins Wochenende verabschieden.

    Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf knapp 400 Millionen Euro, angetrieben vor allem durch starke Nachfrage aus dem Energie- und Versicherungssektor sowie einem wachsenden Geschäft rund um SAP-Projekte. Das operative Ergebnis legte sogar um 58 Prozent auf rund 27 Millionen Euro zu.

    Unter dem Strich drehte Adesso von einem Verlust von 7,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf einen Gewinn von 2,7 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr peilt das Management einen Umsatz zwischen 1,6 und 1,7 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von 130 bis 150 Millionen Euro an.

    adesso

    +6,59 %
    -10,68 %
    -8,08 %
    -16,80 %
    -43,68 %
    -58,01 %
    -54,35 %
    +103,35 %
    -73,05 %
    ISIN:DE000A0Z23Q5WKN:A0Z23Q
    adesso direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Das Paradox: Trotz solider Zahlen bleibt die Stimmung am Markt eisig. Der Grund ist struktureller Natur. Anleger fürchten, dass KI-Agenten künftig einen Großteil der Aufgaben übernehmen könnten, für die IT-Dienstleister wie Adesso heute Heerscharen von Beratern und Entwicklern beschäftigen. Diese Sorge lastet auf der gesamten Branche.

    Berenberg-Analyst Wolfgang Specht sieht das Unternehmen dennoch auf Kurs und verweist auf die Wachstumsfantasie durch neue IT-Projekte aus dem deutschen Infrastrukturfonds für Digitalisierung. Als größter unabhängiger IT-Dienstleister Deutschlands sei Adesso gut positioniert, um sich zusätzliche Aufträge zu sichern, so die Bank. Das Kursziel liegt bei 128 Euro – mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs.

    SMC Research geht sogar von einem fairen Wert von 140 Euro aus und sieht in den KI-Sorgen der Börse eine Überreaktion. Dort lautet das Argument: Effizienzgewinne durch KI senken die Projektkosten, was die Nachfrage nach Digitalisierung insgesamt anfacht, anstatt sie zu dämpfen.

    Freilich gibt es echte Risiken. Das Working Capital ist weiter erhöht, die Mittelzuflüsse bleiben unter Druck, und die Softwaresparte für Versicherungen schreibt noch rote Zahlen. Dazu kommt die anhaltende Konjunkturschwäche in Deutschland, dem mit Abstand wichtigsten Markt.

    Für mutige Anleger ergibt sich eine klare Abwägung: Die Bewertung ist historisch günstig, das operative Geschäft läuft besser als gedacht, und die Analysten sehen erhebliches Aufholpotenzial. Doch solange der Markt das KI-Risiko für IT-Dienstleister höher gewichtet als die konkreten Quartalszahlen, dürfte die Aktie weiter unter Druck bleiben.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,59 % und einem Kurs von 56,60EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wO Heimspiel Adesso liefert und verliert trotzdem: Aktie trotz starker Zahlen auf neuem Tief Die Angst, von der KI-Welle überrollt zu werden hat auch die Aktie von IT-Dienstleister Adesso einbrechen lassen. Zu Recht? Im wallstreetONLINE Heimspiel nehmen wir den Berater und Softwareentwickler unter die Lupe.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     