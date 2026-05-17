    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 20/26

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    Insiderkäufe vom 11.05.26 bis 17.05.26

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Dermapharm Holding SE
    		1 17,80 Mio. 380,00 Tsd. Stk.
    Gerresheimer AG
    		2 10,23 Mio. 405,05 Tsd. Stk.
    PUMA SE
    		2 700,41 Tsd. 27,95 Tsd. Stk.
    Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
    		3 579,25 Tsd. 1,22 Tsd. Stk.
    Beno Holding AG
    		1 487,50 Tsd. 75,00 Tsd. Stk.
    GEA Group Aktiengesellschaft
    		3 402,82 Tsd. 7,30 Tsd. Stk.
    Rheinmetall Aktiengesellschaft
    		2 361,71 Tsd. 310 Stk.
    Hannover Rück SE
    		1 234,00 Tsd. 1.000 Stk.
    Bilfinger SE
    		2 176,85 Tsd. 2,00 Tsd. Stk.
    Nabaltec AG
    		2 97,06 Tsd. 9,09 Tsd. Stk.
    Viscom SE
    		5 55,63 Tsd. 11,41 Tsd. Stk.
    INDUS Holding Aktiengesellschaft
    		1 33,39 Tsd. 1,05 Tsd. Stk.
    GRENKE AG
    		2 21,78 Tsd. 1,75 Tsd. Stk.
    ProCredit Holding AG
    		5 17,62 Tsd. 2,24 Tsd. Stk.
    Westwing Group SE
    		1 17,34 Tsd. 1,20 Tsd. Stk.
    Viromed Medical AG
    		1 14,10 Tsd. 2,00 Tsd. Stk.

    Insiderverkäufe vom 11.05.26 bis 17.05.26

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Beno Holding AG
    		1 2,35 Mio. 361,11 Tsd. Stk.
    Elmos Semiconductor SE
    		2 676,31 Tsd. 3,80 Tsd. Stk.
    Infineon Technologies AG
    		1 617,65 Tsd. 10,00 Tsd. Stk.



