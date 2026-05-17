Dividendenkracher mit +6,48 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

Accor ist ein globaler Hotelkonzern mit Fokus auf Betrieb, Management und Franchise von Hotels (u.a. Sofitel, Novotel, Ibis). Leistungen: Beherbergung, Gastronomie, Konferenz- und Servicedienstleistungen. Starke Präsenz in Europa und wachsend in Asien. Wichtige Konkurrenten: Marriott, Hilton, IHG. USP: breite Markenpalette von Economy bis Luxus, starkes Loyalty-Programm (ALL), Asset-light-Modell. Dividenden & passives Einkommen: Mit Accor nachhaltige Einkommensströme aufbauen Accor gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,05 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,48 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,89 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Accor investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +36,56 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Accor verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,05 %.

Mit +3,05 % Dividendenrendite bietet Accor ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,48 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Accor für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,05 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,89.

Accor weißt eine Marktkapitalisierung von 10,17 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,05 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

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