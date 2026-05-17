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    Starke Ausschüttungen

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    Dividendenkracher mit +6,48 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Starke Ausschüttungen - Dividendenkracher mit +6,48 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
    Foto: adobe.stock.com

    Accor ist ein globaler Hotelkonzern mit Fokus auf Betrieb, Management und Franchise von Hotels (u.a. Sofitel, Novotel, Ibis). Leistungen: Beherbergung, Gastronomie, Konferenz- und Servicedienstleistungen. Starke Präsenz in Europa und wachsend in Asien. Wichtige Konkurrenten: Marriott, Hilton, IHG. USP: breite Markenpalette von Economy bis Luxus, starkes Loyalty-Programm (ALL), Asset-light-Modell.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Accor nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Accor gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,05 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,48 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,89 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Accor investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +36,56 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Accor verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,05 %.
    Mit +3,05 % Dividendenrendite bietet Accor ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,48 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Accor für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,05 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,89.
    Accor weißt eine Marktkapitalisierung von 10,17 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,05 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Accor Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.05.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,26 % verliert die Accor Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,05 %, eine Investition von etwa 393.443 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 1,350000 +7,14 % +3,05 %
    2025 1,260000 +6,78 % +2,70 %
    2024 1,180000 +12,38 % +2,96 %
    2023 1,050000 0,00 % +3,20 %

    Warum Accor für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,05 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +6,48 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 19,89
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Accor

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    +36,56 %
    +19,33 %
    +441,57 %
    ISIN:FR0000120404WKN:860206
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    Accor Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,75 %
    1 Monat -2,65 %
    3 Monate -10,44 %
    1 Jahr -7,29 %

    Informationen zur Accor Aktie

    Es gibt 235 Mio. Accor Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,17 Mrd. € wert.

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    Ob die Accor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Accor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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    Starke Ausschüttungen Dividendenkracher mit +6,48 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
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