Onco-Innovations verbessert Tests für PNKP-Inhibitor-Kandidaten
Onco‑Innovations treibt die Entwicklung seines PNKP‑Inhibitors A83B4C63 voran und startet nun entscheidende Validierungsarbeiten für Qualität, Sicherheit und klinische Einsatzbereitschaft.
Foto: adobe.stock.com
- Onco‑Innovations startet Validierungsmaßnahmen für Analysen seines PNKP‑Inhibitor‑Wirkstoffs A83B4C63 (Arzneimittelkandidat ONC010).
- Ziel der Validierung: genaue Quantifizierung des Wirkstoffs, Erstellung von Profilen für verwandte Substanzen/Verunreinigungen und Bewertung von Lösungsmittelrückständen zur GMP‑konformen Herstellung und klinischen Freigabebereitschaft.
- Arbeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit Dalton Pharma Services zur Entwicklung einer robusten analytischen Kontrollstrategie.
- Validierung orientiert sich an ICH‑Leitlinien (u. a. ICH Q2(R2), Q3A/B, Q3C) und dient der Vorbereitung eines IND‑Zulassungsantrags und einer möglichen klinischen Phase‑I‑Entwicklung.
- Onco betrachtet diesen Schritt als wichtigen CMC‑Meilenstein zur Sicherstellung von Chargenkonsistenz und Qualität beim Skalieren der Produktion.
- Die Mitteilung ist bezahlte Werbung/Marketing (Interessenkonflikte bestehen); sie richtet sich an erfahrene, spekulative Anleger und stellt keine Anlageberatung dar; Emittent ist Early‑Stage/Micro‑Cap mit hohem Risiko (Totalverlust möglich).
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