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    Onco-Innovations verbessert Tests für PNKP-Inhibitor-Kandidaten

    Onco‑Innovations treibt die Entwicklung seines PNKP‑Inhibitors A83B4C63 voran und startet nun entscheidende Validierungsarbeiten für Qualität, Sicherheit und klinische Einsatzbereitschaft.

    Onco-Innovations verbessert Tests für PNKP-Inhibitor-Kandidaten
    Foto: adobe.stock.com
    • Onco‑Innovations startet Validierungsmaßnahmen für Analysen seines PNKP‑Inhibitor‑Wirkstoffs A83B4C63 (Arzneimittelkandidat ONC010).
    • Ziel der Validierung: genaue Quantifizierung des Wirkstoffs, Erstellung von Profilen für verwandte Substanzen/Verunreinigungen und Bewertung von Lösungsmittelrückständen zur GMP‑konformen Herstellung und klinischen Freigabebereitschaft.
    • Arbeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit Dalton Pharma Services zur Entwicklung einer robusten analytischen Kontrollstrategie.
    • Validierung orientiert sich an ICH‑Leitlinien (u. a. ICH Q2(R2), Q3A/B, Q3C) und dient der Vorbereitung eines IND‑Zulassungsantrags und einer möglichen klinischen Phase‑I‑Entwicklung.
    • Onco betrachtet diesen Schritt als wichtigen CMC‑Meilenstein zur Sicherstellung von Chargenkonsistenz und Qualität beim Skalieren der Produktion.
    • Die Mitteilung ist bezahlte Werbung/Marketing (Interessenkonflikte bestehen); sie richtet sich an erfahrene, spekulative Anleger und stellt keine Anlageberatung dar; Emittent ist Early‑Stage/Micro‑Cap mit hohem Risiko (Totalverlust möglich).


    Onco-Innovations

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    ISIN:CA68237C1059WKN:A3EKSZ
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