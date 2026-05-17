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    Drohnenangriff auf Atomkraftwerk in den Emiraten

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenangriff löst Brand an Atomkraftwerk aus
    • Stromgenerator brannte, Sicherheit nicht gefährdet
    • AKW Baraka liefert rund ein Viertel des Stroms
    Drohnenangriff auf Atomkraftwerk in den Emiraten
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ABU DHABI (dpa-AFX) - Bei einem Drohnenangriff in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist an einem Atomkraftwerk ein Feuer ausgebrochen. Ein Stromgenerator der Anlage in der Wüstenregion westlich von Abu Dhabi sei in Brand geraten, teilte das Medienbüro der Hauptstadt mit. Der Brand habe die Sicherheit der Anlage aber nicht gefährdet und der Betrieb laufe normal, hieß es. Auch Verletzte habe es nicht gegeben.

    Der Verdacht richtete sich schnell gegen den Iran, der die Emirate seit Kriegsbeginn im Nahen und Mittleren Osten besonders stark angegriffen hat. Das Land meldete seit Ende Februar nahezu 3.000 iranische Angriffe mit Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern.

    Das Atomkraftwerk Baraka ist die wichtigste Stromquelle der Emirate und soll mit seinen vier Reaktoren etwa ein Viertel des landesweiten Strombedarfs decken. Den Betreibern zufolge ist es das erste Atomkraftwerk in der arabischen Welt. Unter anderem treiben aber Saudi-Arabien und Ägypten eigene Pläne zur Entwicklung und Nutzung von Atomkraft voran./jot/DP/mis





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