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    Top-Artikel der Kalenderwoche 20/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 20/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

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    McDonald's-Aktie im freien Fall: Wann zuschlagen beim Dividendenkönig in spe?


    Nur eine Dividendenerhöhung fehlt McDonald's noch zum Status als Dividendenkönig, doch zum Feiern ist Anlegerinnen und Anleger aktuell nicht zumute.

    D-Wave vor dem Durchbruch? Diese Zahlen elektrisieren Anleger


    D-Wave verbucht einen Auftragsboom und einen deutlich höheren Vertragsbestand. Doch Umsatz und Verluste zeigen: Die Quantenwette bleibt hochspannend.

    Der größte Börsengang aller Zeiten? SpaceX macht ernst


    SpaceX steht offenbar kurz vor dem größten Börsengang der Geschichte. Anleger weltweit warten gespannt auf die nächsten Schritte von Elon Musk.

    "Werden ein Billionen-Dollar-Unternehmen": ServiceNow-Chef trotzt dem Kurscrash


    Bei SAP hat Bill McDermott schon einmal einen großen Tech-Konzern zurück in die Erfolgsspur geführt. Auch mit ServiceNow hat der 64-Jährige große Pläne. Anleger dürften nach einer Kurshalbierung wieder hoffen.

    SoftBank zündet die nächste KI-Stufe – mit Milliardenmarkt im Visier


    SoftBank steigt groß ins Batteriegeschäft ein. Der Konzern will vom KI-Boom profitieren und baut in Osaka ein neues Zentrum für Energie und Daten.

    Roche kündigt die nächste Wachstumswelle an – drei Medikamente im Fokus


    Roche verspricht Wachstum weit über 2030 hinaus. Neue Medikamente und eine starke Pipeline sollen den Pharmakonzern absichern.

    Gegen den Trend von SAP, ServiceNow & Co.: Diese Software-Aktie geht jetzt steil


    Der israelische Software-Spezialist Monday.com hatte in den vergangenen Monaten mit KI-Sorgen zu kämpfen. Jetzt beweist das Unternehmen dem Markt das Gegenteil.

    Applied Materials: Erwartungen klar geschlagen, aber Begeisterung bleibt aus!


    Der Halbleiterausrüster Applied Materials hat am Donnerstagabend Zahlen über den Erwartungen gemeldet. Der Beifall an der Börse lässt jedoch auf sich warten.

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