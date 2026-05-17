Top-Artikel der Kalenderwoche 20/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Der US-Immobilieninvestitionsfonds (REIT) CubeSmart verfolgt ein einfaches, aber hochrentables Geschäftsmodell. Das sorgt für eine attraktive Dividende.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!

Nur eine Dividendenerhöhung fehlt McDonald's noch zum Status als Dividendenkönig, doch zum Feiern ist Anlegerinnen und Anleger aktuell nicht zumute.

D-Wave verbucht einen Auftragsboom und einen deutlich höheren Vertragsbestand. Doch Umsatz und Verluste zeigen: Die Quantenwette bleibt hochspannend.

SpaceX steht offenbar kurz vor dem größten Börsengang der Geschichte. Anleger weltweit warten gespannt auf die nächsten Schritte von Elon Musk.

Bei SAP hat Bill McDermott schon einmal einen großen Tech-Konzern zurück in die Erfolgsspur geführt. Auch mit ServiceNow hat der 64-Jährige große Pläne. Anleger dürften nach einer Kurshalbierung wieder hoffen.

SoftBank steigt groß ins Batteriegeschäft ein. Der Konzern will vom KI-Boom profitieren und baut in Osaka ein neues Zentrum für Energie und Daten.

Roche verspricht Wachstum weit über 2030 hinaus. Neue Medikamente und eine starke Pipeline sollen den Pharmakonzern absichern.

Der israelische Software-Spezialist Monday.com hatte in den vergangenen Monaten mit KI-Sorgen zu kämpfen. Jetzt beweist das Unternehmen dem Markt das Gegenteil.

Der Halbleiterausrüster Applied Materials hat am Donnerstagabend Zahlen über den Erwartungen gemeldet. Der Beifall an der Börse lässt jedoch auf sich warten.