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    Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit Monatsanfang

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin am Wochenende auf 78.000 US-Dollar gefallen
    • Gefahr eskalierender Spannungen belastet Anleger
    • Inflations- und Zinsängste sorgen für Unsicherheit
    Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit Monatsanfang
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Wochenende auf den tiefsten Stand seit Monatsanfang gefallen. Die Digitalwährung kostete am Sonntag zuletzt 78.000 US-Dollar. Anleger dies- und jenseits des Atlantiks befänden sich im Würgegriff geo- und geldpolitischer Unwägbarkeiten, schrieb Experte Timo Emden von Emden Research.

    Vor allem die Sorge vor einer möglichen Verschärfung der geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran belaste die Risikobereitschaft der Investoren. Gleichzeitig sorgten anhaltende Inflationsrisiken und die Unsicherheit über den weiteren Kurs der US-Notenbank für zusätzliche Nervosität. Anleger befänden sich aktuell in einer Phase großer Orientierungslosigkeit und seien zwischen Inflationssorgen, Zinsspekulationen und geopolitischen Risiken gefangen./he






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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Einflussfaktoren auf den Bitcoin-Kurs: Coinbase-Daten zeigen 81% Kaufanteil trotz Kursrückgang; Spot-BTC-ETFs erlitten vor dem Clarity-Act-Votum (15:9) rekordhafte Abflüsse und gleichen Bestände zeitverzögert aus, Zuflüsse kehren langsam zurück. Seit Feb. 2026 +36%; zuletzt Rallye ~+10% gefolgt von ~-7%. Diskussion über große Verkäufe, Scheitern an 80k und Risiko einer weiteren starken Korrektur (fünfte Welle).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bitcoin eingestellt.

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