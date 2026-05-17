Amex Exploration gibt Update zum zuvor angekündigten LIFE-Angebot und gleichzeitiger Privatplatzierung

Montreal, Quebec – (15. Mai 2026) / IRW-Press / Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) („Amex“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/amex-exploration-from-discovery-to-t ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es eine bedingte Zulassung der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) für das zuvor am 5. und 11. Mai 2026 angekündigte „Best-Efforts“-Privatplatzierungsangebot des Unternehmens (das „LIFE-Angebot“) und die gleichzeitige Privatplatzierung (die „gleichzeitige Privatplatzierung“) erhalten hat.

Dementsprechend erwartet das Unternehmen, das LIFE-Angebot und eine erste Tranche der gleichzeitigen Privatplatzierung am 21. Mai 2026 (das „Abschlussdatum“) mit einem Bruttoerlös von insgesamt 52.547.548,50 CAD abzuschließen, bestehend aus: (i) dem LIFE-Angebot von 9.661.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 4,50 C$ pro Stammaktie (der „Angebotspreis“) mit einem Bruttoerlös von 43.474.500 C$; (ii) dem nicht vermittelten Teil der gleichzeitigen Privatplatzierung von 1.622.222 Stammaktien zum Emissionspreis mit einem Bruttoerlös von 7.299.999 CAD; und (iii) eine erste Tranche des vermittelten Teils der gleichzeitigen Privatplatzierung von 394.011 Stammaktien zum Ausgabepreis, was einem Bruttoerlös von 1.773.049,50 CAD entspricht.

National Bank Financial Inc. und MDCP Securities Limited, als gemeinsame Konsortialführer und Co-Lead-Agenten, haben im Namen eines Konsortiums von Agenten ebenfalls eine Option erhalten, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 1.449.150 zusätzliche Stammaktien zum Ausgabepreis für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 6.521.175 $ im Rahmen des LIFE-Angebots zu verkaufen.

Der strategische Investor Eldorado Gold Corporation („Eldorado“) hat Interesse bekundet, im Rahmen des vermittelten Teils der gleichzeitigen Privatplatzierung Stammaktien im Wert von bis zu 15.000.000 US-Dollar zu erwerben, und ist gemäß der am 16. Januar 2024 zwischen dem Unternehmen und Eldorado geschlossenen Investorenvereinbarung berechtigt, bis zu 4.864.923 Stammaktien zum Ausgabepreis zu erwerben (die „Eldorado-Investition“). Der Abschluss der Eldorado-Investition steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der nicht beteiligten Aktionäre des Unternehmens auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens am 16. Juni 2026 (die „Versammlung“), wie von der TSXV vor der Ausgabe weiterer Wertpapiere an Eldorado vorgeschrieben. Vorbehaltlich der Zustimmung der nicht beteiligten Aktionäre auf der Versammlung wird erwartet, dass die Eldorado-Investition als zweite Tranche des vermittelten Teils der gleichzeitigen Privatplatzierung im Anschluss an die Versammlung abgeschlossen wird.