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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • Kühne Holding erwägt weitere Aufstockung bei Lufthansa
    • Mercedes-Chef offen für Ausbau des Rüstungsgeschäfts
    • Roche erhält Zulassung für Tecentriq bei Blasenkrebs
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Kühne Holding schließt weitere Aufstockung von Lufthansa-Anteil nicht aus

    ZÜRICH - Die Kühne Holding des Logistik-Milliardärs Klaus-Michael Kühne schließt eine weitere Erhöhung ihres Anteil an Lufthansa nicht aus. Die Firma mit Sitz in Schindellegi ist mit 20 Prozent grösster Einzelaktionär des Flugkonzerns.

    Mercedes-Chef offen für Ausbau von Rüstungsgeschäft

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    STUTTGART - Mercedes-Benz -Chef Ola Källenius ist offen für einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts des Autobauers. Dies müsse aber "wirtschaftlich sinnvoll" sein, sagte Källenius dem "Wall Street Journal" nach Angaben des Blattes. "Die Welt ist unberechenbarer geworden, und ich denke, es ist absolut klar, dass Europa sein Verteidigungsprofil stärken muss", sagte er. "Sollten wir dabei eine positive Rolle spielen können, wären wir dazu bereit."

    Verdi ruft Telekom-Beschäftigte in RP und im Saarland erneut zu Warnstreik auf

    KOBLENZ/SAARBRÜCKEN - Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Telekom in Rheinland-Pfalz und im Saarland für Samstag erneut zum Warnstreik auf. Der Ausstand betreffe acht Telekom-Standorte in Koblenz, Bad Kreuznach, Mainz, Kaiserslautern, Neustadt, Ludwigshafen, Trier und Saarbrücken, wie die Gewerkschaft mitteilte.

    Roche-Medikament Tecentriq erhält US-Zulassung bei Blasenkrebs

    WASHINGTON - Die Roche -Krebsimmuntherapie Tecentriq (Atezolizumab) hat in den USA eine Zulassung für die Behandlung einer bestimmten Form von Blasenkrebs erhalten. Es handelt sich um die elfte Indikation für Tecentriq in den USA, wie die Roche-Tochter Genentech am Freitag mitteilte.

    US-Medien: SpaceX plant Börsengang für Mitte Juni

    AUSTIN - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will laut Medienberichten ihren Rekord-Börsengang am 12. Juni über die Bühne bringen. Dabei wolle SpaceX bis zu 80 Milliarden US-Dollar (rund 69 Mrd Euro) bei Investoren einsammeln, schrieb das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen. Damit wäre es der mit Abstand größte Börsengang. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg strebt SpaceX bei der Aktienplatzierung eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar an.

    Vergleichsgespräche mit Stromio gescheitert

    HAMM - Im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromhändler Stromio ist eine außergerichtliche Einigung gescheitert. Eine Zustimmung zu den Vergleichsangeboten von Stromio sei nicht möglich gewesen, teilte der Vorstand der Verbraucherzentrale Hessen, Philipp Wendt, mit. In der Folge werde das Oberlandesgericht (OLG) Hamm am 28. Mai 2026 eine Entscheidung verkünden. Diesen Termin hatte ein Gerichtssprecher bereits im April genannt, falls keine Einigung zustande kommen sollte.

    Aufsichtsratschef: Was für das Bosch-Wertegerüst wichtig ist

    STUTTGART - Bosch-Aufsichtsratschef Stefan Asenkerschbaumer hat mit Blick auf die Krise in der Industrie und den Stellenabbau beim Autozulieferer und Technologiekonzern die Werte des Unternehmers Robert Bosch hervorgehoben. "Im Hinblick auf unser Wertegerüst ist wichtig, dass für Robert Bosch immer das langfristige Überleben des Unternehmens im Mittelpunkt stand", sagte Asenkerschbaumer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Für dieses Ziel habe er keine Opfer gescheut. "Denn das Überleben des Unternehmens sichert alles andere."

    Bahn-Chefin: Nach Milliardenminus 'schwarze Null' möglich

    BERLIN - Die Deutsche Bahn ist nach Milliardenverlusten laut Konzernchefin Evelyn Palla auf Kurs zur angestrebten Ertragswende. In diesem Jahr könnte demnach unterm Strich kein Verlust mehr stehen und eine "schwarze Null" erreicht werden. "Es macht sich bezahlt, dass wir die Bahn auf Effizienz trimmen. Eine schwarze Null scheint nach einem halben Jahrzehnt an Milliardenverlusten greifbar nah", sagte Bahn-Chefin Palla der "Bild am Sonntag". "Unser internes Verschlankungsprogramm mobilisiert auch die Zahlen Richtung steigender Wirtschaftlichkeit und damit Stabilität."

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    Weitere Meldungen

    -Indien erhöht erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs die Spritpreise -So günstig ist regionaler Spargel aktuell zu haben
    -Britische Fleischexporte in die EU seit Brexit eingebrochen -ROUNDUP 4/WHO warnt: Ebola im Kongo mit hoher Ausbreitungsgefahr -ROUNDUP: Diesel wieder billiger als E10°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 50,26 auf Tradegate (15. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +2,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 48,40 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +9,43 %/+47,23 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Lufthansa-Kursentwicklung und Bewertung: Diskussionen zu Kerosinrisiko und -hedging (über 80% für dieses Jahr), Versorgungssorgen wegen Straße von Hormus/Iran, Konzern hält Ertragsziel, geplante Dividende 0,33 €/Aktie (+10%), Großaktionär Kühne erhöht Anteil auf ~20%, Causeway über 3%, erwarteter Nachfrageboost durch WM 2026 sowie hohe Volatilität und aktive Trading-Setups.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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