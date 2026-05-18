ACROBiosystems Innovation Day in Zürich bringt führende Köpfe zur Erkundung neuer Biotech-Grenzen zusammen

ZÜRICH, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ACROBiosystems hat seinen Innovation Day im Superlab Suisse Zürich Schlieren in Zürich ausgerichtet, einem wichtigen Epizentrum für Schweizer Innovation und Talent. Die Veranstaltung brachte führende Wissenschaftler, Experten für translationale Forschung und Innovatoren aus der Industrie zusammen, um Fortschritte in der Entwicklung biologischer Arzneimittel und der translationalen Wissenschaft zu diskutieren. Die Veranstaltung war von lebhaften Diskussionen und intensivem Networking geprägt.

Der Innovation Day wurde ins Leben gerufen, um aufkommende Technologien, sich entwickelnde regulatorische Rahmenbedingungen und neue Strategien zu erforschen, die den Weg von der Entdeckung zur Klinik beschleunigen. Mit modernsten Entwicklungsplattformen und Fallstudien aus der Praxis bot die Veranstaltung ein konzentriertes, hochwertiges Programm, das zur Zusammenarbeit anregen und neue Denkansätze fördern sollte.