ACROBiosystems Innovation Day in Zürich bringt führende Köpfe zur Erkundung neuer Biotech-Grenzen zusammen
ZÜRICH, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ACROBiosystems hat seinen Innovation Day im Superlab Suisse Zürich Schlieren in Zürich ausgerichtet, einem wichtigen Epizentrum für Schweizer Innovation und Talent. Die Veranstaltung brachte führende Wissenschaftler, Experten für translationale Forschung und Innovatoren aus der Industrie zusammen, um Fortschritte in der Entwicklung biologischer Arzneimittel und der translationalen Wissenschaft zu diskutieren. Die Veranstaltung war von lebhaften Diskussionen und intensivem Networking geprägt.
Der Innovation Day wurde ins Leben gerufen, um aufkommende Technologien, sich entwickelnde regulatorische Rahmenbedingungen und neue Strategien zu erforschen, die den Weg von der Entdeckung zur Klinik beschleunigen. Mit modernsten Entwicklungsplattformen und Fallstudien aus der Praxis bot die Veranstaltung ein konzentriertes, hochwertiges Programm, das zur Zusammenarbeit anregen und neue Denkansätze fördern sollte.
Zu den namhaften Referentinnen und Referenten gehörten Jenny Ann Prange, PhD, Head of Project Management der Regenerative Medicine Technologies Platform von Wyss Zurich an der Universität Zürich; Lili Qin, PhD, Vice President of R&D bei ACROBiosystems; Prof. Chiara F. Magnani, PhD, Assistant Professor am Universitätsspital Zürich und an der Universität Zürich; Fabien Jammes, PhD, Product Lead bei Limula; sowie Agnese Pisano, PhD, und Aaron Debon, PhD, beide R&D Group Leaders bei INOFEA.
Dr. Lili Qin, Vice President of Research and Development bei ACROBiosystems, hielt einen Vortrag mit dem Titel „AI-Powered Next-Generation Protein Engineering in CGT". Sie zeigte auf, wie das Unternehmen KI im gesamten Arbeitsablauf der Proteinentwicklung einsetzt, von der Strukturvorhersage und dem De-novo-Design bis hin zur Expressionsoptimierung, dem Design des Aufreinigungsprozesses und der Formulierungsoptimierung. Sie hob konkrete Beispiele hervor, darunter ein KmI-optimiertes Zytokin, das eine 20-fache Steigerung der Expressionsausbeute erzielte, eine thermostabile FGF2-Mutante, die nach drei Tagen bei 37 °C noch voll aktiv ist, und einen hochspezifischen Antikörper, der Claudin18.2 von Claudin18.1 ohne Kreuzreaktivität unterscheiden kann.