Almonty Industries mit Umsatzsprung von 221 Prozent! Der Rohstoff Wolfram macht Almonty zur Lebensversicherung der westlichen Verteidigung!
Ein extrem seltenes Metall rückt in den Fokus der Großmächte, da die Kriege zunehmen und es um Angriff und Verteidigung geht. Ohne Wolfram können weder moderne Verteidigungssysteme noch zukunftsweisende Industriezweige heutzutage existieren. Das …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Ein extrem seltenes Metall rückt in den Fokus der Großmächte, da die Kriege zunehmen und es um Angriff und Verteidigung geht. Ohne Wolfram können weder moderne Verteidigungssysteme noch zukunftsweisende Industriezweige heutzutage existieren. Das Rohstoffunternehmen Almonty Industries hat sich in diesem Umfeld als der einzige echte Lieferant des Westens außerhalb Chinas positioniert. Dieser Status wird durch die jüngsten Zahlen untermauert. Ein Umsatzwachstum von über zweihundert Prozent lässt aufhorchen. Während der Aktienkurs nach einer gesunden charttechnischen Korrektur auf einem mittlerweile wieder interessanten und attraktiven Ausbruchsniveau verharrt, breitet sich im Hintergrund die große Wachstumsstory weiter aus. Führende Analysten stufen das Unternehmen längst nicht mehr als spekulatives Projekt, sondern als operativen Produzenten mit klarer Zukunft ein. Wer wissen will, warum dieses strategische Schwergewicht im Wolframbereich an der Börse gerade jetzt vor einem weiteren Anstieg stehen könnte, findet in dem nachfolgenden Artikel die vielleicht entscheidenden Antworten.
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