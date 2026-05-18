Almonty Industries mit Umsatzsprung von 221 Prozent! Der Rohstoff Wolfram macht Almonty zur Lebensversicherung der westlichen Verteidigung!

Ein extrem seltenes Metall rückt in den Fokus der Großmächte, da die Kriege zunehmen und es um Angriff und Verteidigung geht. Ohne Wolfram können weder moderne Verteidigungssysteme noch zukunftsweisende Industriezweige heutzutage existieren. Das …



