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    Rheinmetall, Plug Power, Antimony Resources: Aktien kaufen oder verkaufen?

    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Plug Power Aktie kaufen oder verkaufen? Darüber sind sich die Analysten derzeit uneins. Klar ist, dass eine Konsolidierung durchaus gesund wäre. Eine solche haben wir bei Antimony …

    Rheinmetall, Plug Power, Antimony Resources: Aktien kaufen oder verkaufen?
    Foto: esg-aktien.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Plug Power Aktie kaufen oder verkaufen? Darüber sind sich die Analysten derzeit uneins. Klar ist, dass eine Konsolidierung durchaus gesund wäre. Eine solche haben wir bei Antimony Resources in den vergangenen Wochen gesehen. Damit bietet sich eine interessante Kaufchance. Denn allein im Mai haben drei positive Updates den Eindruck verstärkt, dass das Unternehmen auf einem echten Rohstoffschatz sitzt. Analysten sehen über 200 % Kurspotenzial. 45 % hat die Aktie von Rheinmetall vom Allzeithoch verloren. Doch es ist nicht alles schlecht. Analysten sehen wieder ein interessantes Bewertungsniveau. Zudem zeigte sich in den vergangenen Monaten immer wieder, dass Rheinmetall weit mehr als ein Lieferant von schwerem, "altem" Kriegsgerät ist.

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