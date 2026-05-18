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    NAVEE GOLF stellt „Smart Golf Ecosystem" im Alwoodley Golf Club vor und läutet damit eine neue Ära des intelligenten Golfspiels ein

    LEEDS, England, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- NAVEE GOLF hat seine Produktpalette und seine Ökosystem-Vision offiziell im renommierten Alwoodley Golf Club vorgestellt und damit einen bedeutenden Schritt in der Evolution des Golfsports durch intelligente Technologie und vernetzte Innovation markiert.

    NAVEE GOLF

    An einem der geschichtsträchtigsten Golfplätze Großbritanniens trafen sich Partner aus der Branche, Medien und Golfbegeisterte, um die Vision von NAVEE GOLF für die Zukunft des Golfsports hautnah zu erleben.

    Ein neues Kapitel in der Entwicklung des Golfsports

    Golf ist seit jeher ein Sport, der in der Tradition verwurzelt ist, aber zunehmend von Innovationen geprägt wird. Auf der Einführungsveranstaltung von NAVEE GOLF präsentierte das Unternehmen seine Vision einer neuen Ära – einer Ära, die von intelligenten Systemen, nahtloser Konnektivität und KI-gesteuerten Erlebnissen geprägt ist.

    „NAVEE GOLF hat sich zum Ziel gesetzt, das Spiel einfacher, intelligenter und angenehmer zu machen", sagte Wentao Shi, Leiter von NAVEE GOLF. „Wir konzentrieren uns nicht nur auf die Innovation selbst, sondern auf die Bereitstellung von Technologien, die das Spielerlebnis wirklich verbessern."

    Vom Produkt zum Ökosystem: die Neudefinition des Golferlebnisses

    Im Mittelpunkt der Markteinführung stand das Ziel von NAVEE GOLF, über einzelne Geräte hinauszugehen und ein vollständig vernetztes Golf-Ökosystem aufzubauen.

    Das Unternehmen zeigte, wie verschiedene Produktkategorien von Trolleys bis hin zu Wearables, zusammenarbeiten können, um jede Phase des Spiels zu verbessern, von der Navigation auf dem Platz bis hin zu Schlagentscheidungen und der Leistungsüberwachung.

    Einführung in die NAVEE GOLF-Produktpalette

    Bei der Markteinführung präsentierte NAVEE GOLF ein umfassendes intelligentes Golf-Ökosystem, das jede Phase des modernen Golfspiels verbessern soll, von der Mobilität auf dem Platz über intelligente Entscheidungsfindung bis hin zum Training außerhalb des Platzes.

    Die Birdie-, Eagle- und Par-Serie bilden zusammen die integrierte Trolley-Lösung von NAVEE GOLF, die intelligente Mobilität mit KI-gestützter Unterstützung kombiniert. Mit Funktionen wie Auto-Follow, Fernsteuerung und verlängerter Akkuleistung verbessert das System die Bewegungsfreiheit auf dem Platz, während der Zugriff auf über 40.000 globale Kurskarten eine nahtlose Navigation und intelligentere Entscheidungen ermöglicht. Mit der zusätzlichen KI-gesteuerten Interaktion durch Vision, Sprache und Gesten und dem Fokus auf ein leichtes, tragbares Design bietet die Trolley-Reihe ein intuitives und vernetztes Erlebnis auf dem Golfplatz.

    Blick in die Zukunft: die Zukunft von Smart Golf

    Die Einführung endete mit einem Ausblick auf die langfristige Vision von NAVEE GOLF.

    Ziel des Unternehmens ist es, ein vollständig integriertes, intelligentes Golf-Ökosystem zu schaffen, in dem Geräte wie Trolleys, Wearables, Entfernungsmesser und Simulatoren nahtlos zusammenarbeiten, um Spieler in allen Bereichen des Spiels zu unterstützen.

    Diese Vision zielt letztlich auf ein intelligenteres, personalisiertes und vernetztes Golferlebnis ab – eines, bei dem die Technologie die Leistung steigert und gleichzeitig die Essenz des Sports bewahrt.

    Informationen zu NAVEE GOLF

    NAVEE GOLF ist die innovative Golfmarke von NAVEE, die sich darauf konzentriert, intelligente Mobilität und vernetzte Technologie in die Golfwelt zu bringen.

    Für das Jahr 2026 sind weitere Produkteinführungen in drei Produktlinien geplant. Bilder und weitere Informationen finden Sie in der Pressemappe von NAVEE GOLF .

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2977797/2.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/navee-golf-stellt-smart-golf-ecosystem-im-alwoodley-golf-club-vor-und-lautet-damit-eine-neue-ara-des-intelligenten-golfspiels-ein-302774334.html





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