Die neue Silber-Rally kommt! Mit Silver Viper für Outperformance positionieren!
Der Silber-Preis kommt wieder in Fahrt. Mit Silver Viper könnten sich Anleger für Outperformance positionieren. Denn „Drill, baby, drill“ beschreibt die aktuelle Entwicklung des Unternehmens sehr treffend. Nach spektakulären Bohrergebnissen von bis …
Foto: esg-aktien.de
Der Silber-Preis kommt wieder in Fahrt. Mit Silver Viper könnten sich Anleger für Outperformance positionieren. Denn „Drill, baby, drill“ beschreibt die aktuelle Entwicklung des Unternehmens sehr treffend. Nach spektakulären Bohrergebnissen von bis zu 183,5 g/t Goldäquivalent will man im laufenden Jahr weiter Vollgas geben. Der CEO Steve Cope hat das Ziel vorgegeben: Aufstieg zum größten Silberexplorer Mexikos. Das Umfeld ist positiv und die Chancen auf Multi-Millionen-Unzen-Projekte sind groß. Um das Ziel zu erreichen, will man allein im laufenden Jahr mehr als 60.000 Meter bohren und damit die Ressource der zwei Projekte massiv erweitern. Dabei wird man nicht nur von einem bekannten Rohstoff-Milliardär, sondern auch vom weltweit größten Silberproduzenten unterstützt. Beide sind Ankeraktionäre von Silver Viper. Da kann es eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis die Aktie wieder durchstartet.
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