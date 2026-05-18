Digitalkonferenz re:publica startet

BERLIN (dpa-AFX) - Mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel als prominenter Rednerin beginnt am Montag in Berlin die Medienkonferenz re:publica. Die 71-Jährige nimmt am ersten Konferenztag an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Trotz allem: Hoffnung Europa?" teil. Die Konferenz läuft bis Mittwoch. Unter dem diesjährigen Motto "Never Gonna Give You Up" stehen etliche Vorträge, Workshops und andere Formate im Programm.

Erwartet werden zahlreiche prominente Gäste aus Politik und Gesellschaft, darunter der frühere Außenminister Joschka Fischer, die Autorin Alice Hasters, der Mediziner und Fernsehjournalist Eckart von Hirschhausen und die Grünen-Chefin Franziska Brantner. Ein Standardticket kostet 239 Euro./bum/DP/he



