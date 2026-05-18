🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Angela Merkel zu Gast

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Digitalkonferenz re:publica startet

    Angela Merkel zu Gast - Digitalkonferenz re:publica startet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel als prominenter Rednerin beginnt am Montag in Berlin die Medienkonferenz re:publica. Die 71-Jährige nimmt am ersten Konferenztag an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Trotz allem: Hoffnung Europa?" teil. Die Konferenz läuft bis Mittwoch. Unter dem diesjährigen Motto "Never Gonna Give You Up" stehen etliche Vorträge, Workshops und andere Formate im Programm.

    Erwartet werden zahlreiche prominente Gäste aus Politik und Gesellschaft, darunter der frühere Außenminister Joschka Fischer, die Autorin Alice Hasters, der Mediziner und Fernsehjournalist Eckart von Hirschhausen und die Grünen-Chefin Franziska Brantner. Ein Standardticket kostet 239 Euro./bum/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Angela Merkel zu Gast Digitalkonferenz re:publica startet Mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel als prominenter Rednerin beginnt am Montag in Berlin die Medienkonferenz re:publica. Die 71-Jährige nimmt am ersten Konferenztag an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Trotz allem: Hoffnung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     