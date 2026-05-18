Dax weiter in schwierigem Fahrwasser - Berichtssaison läuft aus

Gemessen an den Inflationssorgen und fehlenden Verhandlungsfortschritten im Nahen Osten schlügen sich die Börsen bislang recht gut, betonte Windt. Sie verwies auf die Bestmarken wichtiger Indizes in den USA und Japan. Beim deutschen Leitindex sehe die Entwicklung allerdings verhaltener aus. In den kommenden Wochen werde sich zudem zeigen, "wie stark die realwirtschaftlichen Verwerfungen aufgrund des Energiepreis- und Teuerungsschocks ausfallen werden und womöglich auch Aktien in Mitleidenschaft ziehen". Am Anleihenmarkt zeige sich dies mit einem kräftigen Renditeanstieg bereits deutlicher.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte sich nach seiner jüngsten Schwäche auch in der neuen Woche im weiter spannungsgeladenen geopolitischen Umfeld schwertun. Nach der heißen Phase der laufenden Berichtssaison, die laut Claudia Windt von der Landesbank Helaba mit guten Geschäftszahlen die Aktienkurse gestützt hat, werden die Unternehmensnachrichten nun deutlich weniger.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Aktienmärkte versuchten weiterhin, den Nahostkonflikt als Unruheherd hinter sich zu lassen, heißt es im Ausblick der DZ Bank. Doch der Dax und sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 notierten trotz der Erholung seit Kriegsausbruch immer noch klar unter ihren vorherigen Kursniveaus. Dagegen zeige die vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) befeuerte Rekordjagd in New York, dass das Thema Iran dort keine größere Rolle mehr spiele. Eine solche Divergenz belege auch die unterschiedliche Entwicklung der Volatilitätsindizes auf Basis des Dax und des marktbreiten US-Index S&P 500 .

Vor dem Wochenende kam es zwar trotz erneut erfreulicher US-Geschäftszahlen weltweit zu Gewinnmitnahmen im Technologie- und insbesondere im Halbleitersektor. Beobachter gehen aber davon aus, dass die KI-getriebene Rally nach einer Pause weitergehen könnte. Davon würden die US-Börsen mit ihren Tech-Riesen wie dem KI-Chip-Spezialisten Nvidia , der Google -Mutter Alphabet und dem Softwarekonzern Microsoft ungleich stärker profitieren als die europäischen Märkte, wo die Tech-Branche keinen annähernd so hohen Stellenwert hat.

Nvidia veröffentlicht in der neuen Woche am Mittwoch nach US-Börsenschluss traditionsgemäß als letzter Konzern aus der Gruppe der "Magnificent 7" den Quartalsbericht. Die Erwartungen sind wie immer hoch, die Aktien im Rally-Modus in Rekordhöhen. Die kanadische Bank RBC geht davon aus, dass der KI-Chip-Spezialist den Ausblick auf das laufende Quartal anheben wird.

Am deutschen Aktienmarkt sieht es hingegen etwas trüber aus. Marktanalyst Timo Emden konstatierte hier eine "zunehmende Katerstimmung". Die hohen Erwartungen an das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping hätten die Kurse zunächst gestützt. "Nach dem Gipfel überwiegt jedoch die Enttäuschung über ausbleibende konkrete Fortschritte zur Beilegung des Iran-Konflikts."

Die Unternehmensagenda für die neue Woche sieht übersichtlich aus. Am Montag informiert die irische Billigfluggesellschaft Ryanair über ihre Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr. Tags darauf legen der Börsenbetreiber Euronext und die Baumarktkette Hornbach Zahlen vor. Für Donnerstag sind unter anderem vom italienischen Versicherer Generali und von der britischen Fluggesellschaft Easyjet Berichte angekündigt. Zudem veröffentlicht Südzucker seinen vollständigen Jahresbericht.

Ansonsten stehe eine Reihe wichtiger konjunktureller Frühindikatoren an, bemerkte Robert Greil, Chefstratege bei der Privatbank Merck Finck. Solange die für den globalen Warenverkehr wichtige Meeresstraße von Hormus nicht nachhaltig geöffnet werde, dürften diese im Abwärtstrend bleiben. Greil geht von einer weiteren Eintrübung der Einkaufsmanagerindizes aus, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Gleiches befürchtet er für das deutsche Ifo-Geschäftsklima am Freitag, welches im Mai den dritten Monat in Folge gesunken sein sollte./gl/ajx/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 38,65 auf Lang & Schwarz (17. Mai 2026, 18:01 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,94 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,71 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,78USD. Von den letzten 9 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -2,36 %/+33,14 % bedeutet.



