Rockefeller Foundation erhält 350 Mio. US-Dollar, um 731 Millionen Menschen zu erreichen - inmitten des historischen Rückgangs der weltweiten Hilfe im Jahr 2025

2025 Impact Report, „Big Bets, Real Results", zeigt auf, dass insgesamt 32 Milliarden Dollar an Kapital in Lösungen für Millionen von Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und der Karibik, Europa, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern geflossen sind

NEW YORK, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Rockefeller Foundation veröffentlichte heute ihren Wirkungsbericht 2025, Big Bets, Real Results, in dem ein Jahr strategischer Investitionen beschrieben wird, die darauf abzielen, einige der am meisten gefährdeten Menschen der Welt zu unterstützen und die hartnäckigsten Probleme der Menschheit zu lösen. Der Bericht beschreibt die Arbeit der Stiftung im Jahr 2025, einschließlich der großen Wetten auf Universal Energy Abundance, Food is Medicine in den Vereinigten Staaten Regenerative School Meals auf der ganzen Welt, um die Reichweite von Spitzentechnologien, gemeinschaftsgesteuerten Modellen und entscheidenden Daten in ihren Schwerpunktbereichen zu beschleunigen. Inmitten eines unbeständigen globalen Umfelds und eines historischen Rückgangs der weltweiten Hilfe hat die 113 Jahre alte philanthropische Organisation erfolgreich mehr als 350 Millionen US-Dollar vergeben, 3 Milliarden US-Dollar direkt mobilisiert und dazu beigetragen, weitere 29 Milliarden US-Dollar an indirektem Kapital zu mobilisieren - und damit 731 Millionen Menschen weltweit erreicht.