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    Rockefeller Foundation erhält 350 Mio. US-Dollar, um 731 Millionen Menschen zu erreichen - inmitten des historischen Rückgangs der weltweiten Hilfe im Jahr 2025

    2025 Impact Report, „Big Bets, Real Results", zeigt auf, dass insgesamt 32 Milliarden Dollar an Kapital in Lösungen für Millionen von Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und der Karibik, Europa, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern geflossen sind

    NEW YORK, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Rockefeller Foundation veröffentlichte heute ihren Wirkungsbericht 2025, Big Bets, Real Results, in dem ein Jahr strategischer Investitionen beschrieben wird, die darauf abzielen, einige der am meisten gefährdeten Menschen der Welt zu unterstützen und die hartnäckigsten Probleme der Menschheit zu lösen. Der Bericht beschreibt die Arbeit der Stiftung im Jahr 2025, einschließlich der großen Wetten auf Universal Energy Abundance, Food is Medicine in den Vereinigten Staaten Regenerative School Meals auf der ganzen Welt, um die Reichweite von Spitzentechnologien, gemeinschaftsgesteuerten Modellen und entscheidenden Daten in ihren Schwerpunktbereichen zu beschleunigen. Inmitten eines unbeständigen globalen Umfelds und eines historischen Rückgangs der weltweiten Hilfe hat die 113 Jahre alte philanthropische Organisation erfolgreich mehr als 350 Millionen US-Dollar vergeben, 3 Milliarden US-Dollar direkt mobilisiert und dazu beigetragen, weitere 29 Milliarden US-Dollar an indirektem Kapital zu mobilisieren - und damit 731 Millionen Menschen weltweit erreicht.

    Dr. Rajiv Shah, President of The Rockefeller Foundation, and Denis Karema, Co-Founder and CEO of SokoFresh, visiting a farm outside Nairobi, Kenya, benefiting from solar-powered refrigeration thanks to investments by the Global Energy Alliance for People and Planet in collaboration with CLASP.

    „Die Unterbrechung verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, aber nicht, für wen wir arbeiten. Im vergangenen Jahr ist das weltweite Engagement für Bedürftige stark zurückgegangen - und die Menschen, die darauf angewiesen sind, haben den Preis dafür bezahlt. Aber sie zeigte auch den ungewöhnlichen Mut von Führungspersönlichkeiten in den Vereinigten Staaten, Afrika, Asien und Lateinamerika, die sich entschlossen haben, ihre Ambitionen zu steigern und etwas Großes zu unternehmen. Wir sind stolz darauf, an ihrer Seite zu stehen und diesen Bericht zu teilen, der beweist, dass es immer noch möglich ist, in großem Umfang Ergebnisse für bedürftige Menschen zu erzielen, trotz der Störungen, die ihr Leben verschlechtern und unsere Arbeit erschweren", sagte  Dr. Rajiv J. Shah, Präsident der Rockefeller Foundation. Lesen Sie seine vollständige Erklärung hier.

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