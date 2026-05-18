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    Dobrindt plant Milliarden für Zivilschutz

    Für Sie zusammengefasst
    • Ausbau der Kapazitäten im Zivilschutz massiv geplant
    • Sonderprogramm zehn Milliarden Euro für Ausrüstung
    • Vernetzung von Militär und ziviler Verteidigung
    Dobrindt plant Milliarden für Zivilschutz
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will die Kapazitäten beim Zivilschutz für den Kriegs- und Anschlagsfall massiv ausbauen. "Wir rüsten auf beim Bevölkerungsschutz und der zivilen Verteidigung", sagte er der "Bild". Dies geschehe "mit klarer Kante gegen hybride Bedrohungen und konsequenter Unterstützung der ehrenamtlichen Kräfte", so der CSU-Politiker. Militärische und zivile Verteidigung würden stärker vernetzt, um Sicherheit und Resilienz zu erhöhen.

    Wie "Bild" unter Berufung auf einen Kabinettsentwurf berichtet, geht es um ein Sonderprogramm in Höhe von zehn Milliarden Euro. Die Mittel sollen in zusätzliche Ausrüstung, Gebäude sowie Personal und Technik fließen - etwa beim Technischen Hilfswerk. Laut dem Bericht sollen bis 2029 unter anderem 1.000 neue Spezialfahrzeuge und 110.000 Feldbetten angeschafft werden./scr/DP/zb





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