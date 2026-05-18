Söder gegen Erhöhung der Mehrwertsteuer

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder ist gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Er finde generell Mehrwertsteuererhöhungen in der jetzigen Phase der hohen Inflation kein gutes Signal, sagte der bayerische Ministerpräsident in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Er habe sich schon dagegen ausgesprochen. Er könne sich nicht vorstellen, dass es komme.

Die schwarz-rote Koalition will bis zur Sommerpause ein großes Reformpaket zu den zentralen Themen Steuern, Arbeitsmarkt, Rente und Bürokratieabbau auf den Weg bringen. Eine Reform der Einkommensteuer kostet viele Milliarden. Offen ist die Frage der Gegenfinanzierung.