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    Ministerinnen Bär und Reiche

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    eine Minderheitsregierung will niemand

    Für Sie zusammengefasst
    • Bär und Reiche lehnen Minderheitsregierung ab
    • Schwarz-rote Koalition gilt als stabil und geschlossen
    • Reformpaket bis zur Sommerpause zu Steuern und Rente
    Ministerinnen Bär und Reiche - eine Minderheitsregierung will niemand
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) halten nichts von Überlegungen zu einer Minderheitsregierung im Bund. "Das ist Blödsinn, eine Minderheitsregierung will niemand", sagte Bär der "Rheinischen Post". Reiche sagte: "Das sehe ich genauso." Man müsse damit aufhören, Kompromisse zu verteufeln und hinterher nach Gewinnern und Verlierern zu suchen, sagte Reiche. "Wichtiger ist, zusammen an einem Strang zu ziehen. Am besten in dieselbe Richtung."

    Bär verteidigte das schwarz-rote Bündnis. "Diese Koalition ist stabil. Wir sind für vier Jahre gewählt, und wir werden diese vier Jahre auch gemeinsam gestalten", sagte sie. "Katherina und ich - und das gilt für die gesamte Bundesregierung - haben klare Pläne für die gesamte Legislaturperiode, die wir Schritt für Schritt umsetzen wollen", sagte Bär weiter. "Und ganz offen gesagt: Als ich kürzlich am Kabinettstisch saß, dachte ich mir: Ich möchte eindeutig auf keinen meiner Kolleginnen und Kollegen im Kabinett verzichten. Dieses Team steht geschlossen."

    Die Bundesregierung will bis zur Sommerpause ein Reformpaket schnüren - zu den zentralen Themen Steuern, Arbeitsmarkt, Rente und Bürokratieabbau. In den vergangenen Wochen gab es wiederholt Auseinandersetzungen in der Koalition von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)./bg/DP/zb





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