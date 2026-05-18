JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 164 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang im Netzgeschäft sowie bei Gasturbinen habe die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal erneut getoppt und die Dynamik bleibe im dritten Quartal hoch, schrieb Lucas Ferhani am Freitagabend in seinem Resümee zum Zwischenbericht. Zudem gebe es weitere Zeichen der Besserung bei der Tochter Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE). Insgesamt laufe es bei den Münchnern also durch die Bank rund./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 174,1EUR auf Lang & Schwarz (17. Mai 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 215
Kursziel alt: 164
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 215
Kursziel alt: 164
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