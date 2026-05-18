Makenita Resources beauftragt mehrere Investor-Relations-Firmen

15. Mai 2026 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. („Makenita“ oder das „Unternehmen“) (KENY: CSE | A40X6P: WKN | KENYF: OTCID) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen die Firma Dr. Reuter Resources GmbH („Dr. Reuter“) mit der Erbringung von Investor Relations-Dienstleistungen beauftragt hat (die „IR-Vereinbarung“). Die IR-Vereinbarung hat eine Laufzeit von drei Monaten und kann nach Wahl von Makenita verlängert werden. Dr. Reuter bietet modulare Dienstleistungen an, wie etwa Roadshows, digitale IR, auf institutionelle Anleger ausgerichtete Outreach-Maßnahmen, Finanzmedienarbeit, Unterstützung bei Kapitalmarktkonferenzen und Unterstützung im Hinblick auf Offenlegungspflichten in den wichtigsten Märkten in den USA und Europa. Gemäß den Bedingungen der IR-Vereinbarung wird Dr. Reuter Dienstleistungen erbringen, die je nach Bedarf Kampagnen- und redaktionelle Artikel, die Übersetzung und Verbreitung von Pressemitteilungen, gezielte Medienansprache und Social-Media-Kampagnen umfassen können. Als Gegenleistung für die Erbringung von Dienstleistungen wird Makenita Dr. Reuter 6.000 € pro Monat zahlen. Dr. Reuter steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und hält nach Kenntnis des Unternehmens keine direkte oder indirekte Beteiligung am Unternehmen oder seinen Wertpapieren. Der Geschäftssitz von Dr. Reuter befindet sich in der Friedrich Ebert Anlage 35-37, Tower 185, 60327 Frankfurt, Deutschland. Die E-Mail-Adresse von Dr. Reuter lautet e.reuter@dr-reuter.eu, die Rufnummer +49 69 1532 5857.

Makenita möchte des Weiteren mitteilen, dass es mit Mining.com.au („Mining.com.au“) eine Kundendienstvereinbarung („die Vereinbarung“) abgeschlossen hat. Mining.com.au ist eine unabhängige Medien- und digitale Verlagsplattform, die auf Neuigkeiten aus den Bereichen Bergbau und Rohstoffe spezialisiert ist. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Mining.com.au im Auftrag des Unternehmens Maßnahmen zur Stärkung seines Profils bei Anlegern für einen Zeitraum von drei Monaten durchführen; dieser Zeitraum kann nach Wahl von Makenita verlängert werden. Als Gegenleistung für die Erbringung von Dienstleistungen wird Makenita Mining.com.au 2.900 C$ pro Monat für die ersten drei Monate bzw. 3.900 C$ für alle nach dem 15. August 2026 erbrachten Dienstleistungen zahlen, sollte Makenita beschließen, die Dienstleistungen nach Ablauf der anfänglichen Laufzeit zu verlängern. Mining.com.au steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und hält nach Kenntnis des Unternehmens keine direkte oder indirekte Beteiligung am Unternehmen oder seinen Wertpapieren. Der Geschäftssitz von Mining.com.au befindet sich in der 6/66 Appel St, Surfers Paradise, QLD 4218, Australien. Die E-Mail-Adresse von Mining.com.au lautet info@mining.com.au, die Rufnummer +61 403 570 505.