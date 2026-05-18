SpaceX IPO: Auswirkungen auf Matador PE Portfolio
Matador setzt auf wachstumsstarke Tech‑Perlen: 2026 stehen mehrere US‑IPOs an, allen voran SpaceX – mit Potenzial für deutliche Wertsteigerungen und attraktive Ausschüttungen.
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- Equity VC/Growth‑Segment macht rund 28% des Private Equity NAV von Matador aus; darin befinden sich mehrere Unternehmen mit angestrebten US‑Börsengängen 2026, hervorzuheben SpaceX wegen vergleichsweise niedriger Einstiegsbewertungen.
- Ein erfolgreicher SpaceX‑IPO 2026 könnte für Matador einen zusätzlichen Bewertungszuwachs von rund 2 Mio. CHF bringen.
- Nach Ablauf der Lock‑up‑Periode würden voraussichtlich Cash‑Ausschüttungen in der Grössenordnung von rund 2,5 Mio. CHF anfallen.
- Weitere für 2026 geplante IPO‑Kandidaten im Portfolio: Anduril (Aerospace/Defense), Stripe (Payments/Fintech), Revolut (Digital Banking) und Canva (SaaS/Design).
- Matador Secondary Private Equity AG (Gründung 2005, Sitz Sarnen, Schweiz) ist auf Secondary Private Equity spezialisiert und hat ein breit diversifiziertes Portfolio nach Regionen, Branchen, Strategien und Vintages aufgebaut.
- Der NAV von Matador ist seit Gründung organisch im Durchschnitt 12% p.a. (in EUR) gewachsen; die Aktie ist an der Schweizer Heimatbörse sowie in Deutschland (Frankfurt/XETRA) handelbar, ISIN CH0042797206.
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