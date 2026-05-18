Sonova 2025/26: Schnelleres Wachstum & Gewinnsteigerung
Sonova setzt im Geschäftsjahr 2025/26 neue Bestmarken: starkes Wachstum, Rekorddividende und klare Fokussierung auf profitables, innovationsgetriebenes Kerngeschäft.
Foto: ENNIO LEANZA - picture alliance/KEYSTONE
- Sonova erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd., was einem Wachstum von 5,9% in Lokalwährungen entspricht und den Markt deutlich übertraf.
- Das normalisierte EBITA stieg um 17,3% auf CHF 811,2 Mio., was eine starke operative Hebelwirkung und profitables Wachstum widerspiegelt.
- Für 2026/27 erwartet Sonova ein Umsatzwachstum von 5-8% und ein Kern-EBIT-Wachstum von 7-10%, jeweils bei konstanten Wechselkursen.
- Die Dividende wird auf CHF 4,70 pro Aktie vorgeschlagen, was die höchste in der Geschichte des Unternehmens ist, und eine Erhöhung um 7% darstellt.
- Das Unternehmen wächst schneller als der Markt, insbesondere im Wholesale-Geschäft, mit starken Innovationen wie der Infinio-Plattform und neuen Produkten wie Virto R Infinio.
- Sonova plant die Veräußerung des Consumer-Hearing-Geschäfts, um die Strategie zu fokussieren, und setzt auf Innovation, regionale Expansion und strategische Akquisitionen für nachhaltiges Wachstum.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Sonova Holding ist am 18.05.2026.
Der Kurs von Sonova Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 193,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,64 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 193,70EUR das entspricht einem Minus von -0,08 % seit der Veröffentlichung.
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