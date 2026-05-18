JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re von 655 auf 590 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain kappte am Freitagabend im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 5 Prozent. Bei sinkenden Erträgen in der Schaden/Unfall-Rückversicherung sieht er die Münchner aber gut aufgestellt mit ihrem "Plan B" - nämlich guten Aussichten in der Leben/Gesundheit-Rückversicherung und dem Erstversicherungsgeschäft der ERGO./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 20:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 20:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 479,3EUR auf Lang & Schwarz (18. Mai 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 590
Kursziel alt: 655
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 590
Kursziel alt: 655
Währung: EUR
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