JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re von 655 auf 590 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain kappte am Freitagabend im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 5 Prozent. Bei sinkenden Erträgen in der Schaden/Unfall-Rückversicherung sieht er die Münchner aber gut aufgestellt mit ihrem "Plan B" - nämlich guten Aussichten in der Leben/Gesundheit-Rückversicherung und dem Erstversicherungsgeschäft der ERGO./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 20:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 479,3EUR auf Lang & Schwarz (18. Mai 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 590

Kursziel alt: 655

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 590,00 € , was eine Steigerung von +24,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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