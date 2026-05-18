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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 21 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 21 / 2026
    Foto: Jochen Tack - picture alliance

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 21 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Mai 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 21 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Thales
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    +2,14 % 18.05.
    Hoegh Autoliners
    +38,39 % 18.05.
    ENI
    +5,26 % 18.05.
    Intesa Sanpaolo
    - 18.05.
    Air Liquide
    +1,72 % 18.05.
    BNP Paribas (A)
    +6,31 % 18.05.
    Banca Monte dei Paschi di Siena
    +4,72 % 18.05.
    Jefferies Financial Group
    +2,45 % 18.05.
    Saipem
    - 18.05.
    Technip Energies
    +5,34 % 18.05.
    BPER Banca
    - 18.05.
    Assicurazioni Generali
    +5,14 % 18.05.
    Rockwell Automation
    +1,87 % 18.05.
    Horizon Technology Finance
    +12,37 % 18.05.
    Phillips 66
    +3,22 % 18.05.
    Solvay
    +5,51 % 18.05.
    Cognizant Technology Solutions (A)
    +1,59 % 18.05.
    Tenaris
    +3,41 % 18.05.
    Southern
    +3,60 % 18.05.
    TEMENOS
    +2,22 % 18.05.
    Nexi
    - 18.05.
    Murphy Oil
    +3,17 % 18.05.
    Eversource Energy
    +4,67 % 18.05.
    Wynn Resorts
    +1,10 % 18.05.
    A2A
    +4,75 % 18.05.
    Moncler
    +1,80 % 18.05.
    Helmerich & Payne
    +4,14 % 18.05.
    KBC Groep
    +6,87 % 18.05.
    Italgas
    +6,10 % 18.05.
    Healthpeak Pptys
    +6,02 % 18.05.
    Genco Shipping & Trading
    +8,03 % 18.05.
    Brunswick
    +2,05 % 18.05.
    Cofinimmo
    +9,37 % 18.05.
    Patria Investment Limited Registered (A)
    +6,40 % 18.05.
    Webuild
    +2,97 % 18.05.
    Banca Generali
    +5,02 % 18.05.
    Infrastrutture Wireless Italiane
    +4,58 % 18.05.
    Eurazeo
    +2,84 % 18.05.
    Buzzi Unicem
    +1,50 % 18.05.
    Valiant Holding
    +4,98 % 18.05.
    Bio-Techne
    +0,46 % 18.05.
    Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
    +2,40 % 18.05.
    The Brink's
    +0,97 % 18.05.
    DiaSorin
    +1,13 % 18.05.
    FinecoBank S.p.A
    +4,40 % 18.05.
    Highwoods Properties
    +7,12 % 18.05.
    Kinepolis Group
    +1,35 % 18.05.
    Fluxys Belgium (D)
    +4,50 % 18.05.
    Twin Disc
    +0,81 % 18.05.
    Interpump Group
    +0,72 % 18.05.
    Solstad Offshore
    +1,58 % 18.05.
    Banca Ifis
    +9,69 % 18.05.
    First Hawaiian
    +4,46 % 18.05.
    Azimut Holding
    +3,80 % 18.05.
    Allison Transmission Holdings
    +1,17 % 18.05.
    Chevron Corporation
    +4,20 % 19.05.
    Apollo Global Management
    +1,48 % 19.05.
    BWX Technologies
    +0,93 % 19.05.
    Melexis
    +4,68 % 19.05.
    Leonardo DRS
    - 19.05.
    JC Decaux
    - 19.05.
    Avista
    +5,05 % 19.05.
    Atkore
    - 19.05.
    Natural Resource Partners
    +6,02 % 19.05.
    MFS Charter Inc/Sh USD
    +8,61 % 19.05.
    Landstar System
    +1,92 % 19.05.
    Concentra Group Holdings Parent
    - 19.05.
    Timken
    +1,64 % 19.05.
    Autoliv
    +26,16 % 19.05.
    Triple Point Social Housing REIT
    +8,81 % 19.05.
    MFS INVT GRADE/SH BEN INT
    +3,94 % 19.05.
    Tele2 (B)
    +6,29 % 19.05.
    MFS Intermediat/Sh USD
    +8,95 % 19.05.
    Grupo Empresarial San Jose
    +2,66 % 19.05.
    MFS Multimarket/Sh USD
    +8,67 % 19.05.
    Jungheinrich
    +2,11 % 20.05.
    Deutsche Wohnen
    +0,22 % 20.05.
    Universal Music Group
    +1,96 % 20.05.
    NIBE Industrier Registered (B)
    +1,06 % 20.05.
    Gladstone Investment
    +15,79 % 20.05.
    Regeneron Pharmaceuticals
    - 20.05.
    Subsea 7
    +3,46 % 20.05.
    Powell Industries
    +0,82 % 20.05.
    SEB
    +2,31 % 20.05.
    Gladstone Commercial
    +8,26 % 20.05.
    Telenor
    +7,31 % 20.05.
    Gladstone Capital Corp
    +9,17 % 20.05.
    Eiffage
    +3,93 % 20.05.
    Snap-On
    +2,63 % 20.05.
    Imerys
    +3,79 % 20.05.
    Gladstone Land
    +4,31 % 20.05.
    Navigator Holdings
    +1,23 % 20.05.
    VGP
    +3,32 % 20.05.
    Carmila SAS
    +7,12 % 20.05.
    Excelerate Energy Registered (A)
    +0,63 % 20.05.
    Ayvens
    +6,43 % 20.05.
    Zurn Elkay Water Solutions Corporation
    +0,99 % 20.05.
    Fidelity D & D Bancorp
    +3,13 % 20.05.
    OneSpaWorld Holdings
    +0,47 % 20.05.
    Sila Realty Trust
    +3,30 % 20.05.
    Regional Management
    +4,33 % 20.05.
    Gladstone Land 6 % Cum Red Pfd (B)
    +4,31 % 20.05.
    Gladstone Commercial 6 % Cum Red Pfd (G)
    - 20.05.
    Gladstone Commercial 6.625 % Cum Red Pfd (E)
    - 20.05.
    Microsoft
    +0,74 % 21.05.
    Commerzbank
    +2,50 % 21.05.
    Hapag-Lloyd
    +5,36 % 21.05.
    Uniper
    - 21.05.
    Bilfinger
    +3,72 % 21.05.
    ProSiebenSat.1 Media
    +0,69 % 21.05.
    1&1
    +0,28 % 21.05.
    The Mosaic
    +3,19 % 21.05.
    Kloeckner
    +3,20 % 21.05.
    Applied Materials
    +0,77 % 21.05.
    Brenntag
    +3,10 % 21.05.
    Teradyne
    +0,41 % 21.05.
    TAG Immobilien
    - 21.05.
    ZEAL Network
    +3,15 % 21.05.
    Norbit
    +3,52 % 21.05.
    LTC Properties
    +6,61 % 21.05.
    WhiteHorse Finance
    +14,82 % 21.05.
    Aperam
    +7,44 % 21.05.
    Bunzl
    +2,19 % 21.05.
    Woodward
    +0,63 % 21.05.
    Karat Packaging
    +5,00 % 21.05.
    W&T Offshore
    +1,78 % 21.05.
    LPL Financial Holdings
    +0,47 % 21.05.
    Spire Healthcare Group
    +0,79 % 21.05.
    Resources Connection
    +4,15 % 21.05.
    Fevertree Drinks
    +1,66 % 21.05.
    Centerpoint Energy
    +2,77 % 21.05.
    FS Credit Opportunities
    +11,38 % 21.05.
    Tempur Sealy International
    +1,00 % 21.05.
    Columbia Sportswear
    +1,47 % 21.05.
    Whitbread
    +2,53 % 21.05.
    Tritax Big Box REIT
    +4,87 % 21.05.
    Franklin Trust/Sh USD
    +7,75 % 21.05.
    Bellway
    +4,44 % 21.05.
    Western Asset Diversified Income Fund Registered of Benef Interest
    +11,90 % 21.05.
    Putnam Master I/Sh USD
    +8,18 % 21.05.
    Niox Group
    +1,37 % 21.05.
    Bar Harbor Bankshares
    +4,19 % 21.05.
    PUTNAM MANAGED/SH
    +4,64 % 21.05.
    Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc
    +4,98 % 21.05.
    Putnam Mun Oppt/Sh USD
    +4,21 % 21.05.
    Town Centre Securities
    +7,23 % 21.05.
    The Cardiff Property
    +0,98 % 21.05.
    The Scottish American Investment Company
    +2,85 % 21.05.
    JPMorgan UK Small Cap Growth & Income GBP
    +6,40 % 21.05.
    British Smaller Companies VCT2
    +7,21 % 21.05.
    Putnam Prem Inc/Sh USD
    +9,52 % 21.05.
    Midwich Group
    +4,29 % 21.05.
    Science Group
    +1,78 % 21.05.
    Vonovia
    +3,18 % 22.05.
    Lanxess
    - 22.05.
    Hecla Mining
    +0,73 % 22.05.
    Nemetschek
    +1,02 % 22.05.
    RTX Corporation Reg Shs
    +2,31 % 22.05.
    Fresenius Medical Care
    +2,83 % 22.05.
    Hugo Boss
    +2,74 % 22.05.
    United Internet
    +2,13 % 22.05.
    Partners Group Holding
    +3,10 % 22.05.
    Bunge Global
    +3,06 % 22.05.
    RTX Corporation
    +2,31 % 22.05.
    Sherwin-Williams
    +0,83 % 22.05.
    ASR Nederland N.V
    +6,46 % 22.05.
    ACCO Brands
    +5,58 % 22.05.
    Arcadis
    +1,40 % 22.05.
    Te Connectivity
    +1,71 % 22.05.
    The Scotts Miracle-Gro (A)
    +4,25 % 22.05.
    SBA Communications Registered (A)
    +1,83 % 22.05.
    Jacobs Solutions
    +0,81 % 22.05.
    Fortune Brands Innovations
    +1,35 % 22.05.
    Xior Student Housing
    +7,64 % 22.05.
    Strategic Education
    +2,33 % 22.05.
    NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund of Beneficial Interest
    +11,58 % 22.05.
    Reliance Steel And Aluminum
    +1,44 % 22.05.
    Angel Oak Mortgage REIT
    +11,23 % 22.05.
    TE Connectivity
    +1,71 % 22.05.
    TORTOISE ENERGY/COM NEW
    +8,33 % 22.05.
    Bank Of The James Financial Group
    +3,22 % 22.05.
    NexPoint Diversified Real Estate Trust
    +10,04 % 22.05.
    Aperam NY
    +3,92 % 22.05.

    Die Dividendenrenditen in der KW 21 / 2026 reichen von +0,22 % bei Deutsche Wohnen bis +38,39 % bei der Hoegh Autoliners Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 21 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 21 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Mai 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Mai, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



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