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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Anstieg der Ölpreise belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet schwach und droht unter 200-Tage-Linie
    • US-Indizes geben nach wegen Ölpreis und Renditen
    • Asien belastet durch Öl und schwache Chinazahlen
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Anstieg der Ölpreise belastet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)

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    DEUTSCHLAND: - RÜCKSCHLAG DÜRFTE SICH AUSWEITEN - Der Dax dürfte zu Wochenbeginn an den schwachen Freitag anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 23.758 Punkte. Das Tief lag in der Nacht sogar unter 23.700 Punkten. Damit droht dem Dax ein Rutsch unter seine exponentielle 200-Tage-Linie. Das langfristige Trendbarometer läuft seit Wochen seitwärts und signalisiert damit die Richtungssuche im Dax - bei starken Ausschlägen in beide Richtungen. In den USA hat die jüngste KI-Rally am Freitag zumindest eine Auszeit genommen. Der marktbreite S&P 500 und der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 kamen von ihren Rekorden zurück. Der Ölpreisanstieg und das enorm hohe Niveau von Anleiherenditen bremsten die Kauflaune. Diese Faktoren bestimmten am Morgen auch in Asien das Geschehen.
    USA: - VERLUSTE - Die wieder anziehenden Ölpreise haben am Freitag Inflationsängste geschürt und damit die US-Börsen belastet. Die Renditen am Anleihemarkt kletterten in die Höhe, was den jüngsten Rekordlauf an der Wall Street abrupt beendete. Allgemein wurden die Ergebnisse des Gipfeltreffens zwischen den USA und China mit Blick auf den Iran-Krieg mit Enttäuschung aufgenommen. Es bleibt jetzt dabei, dass die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus faktisch geschlossen ist. Die zuletzt noch im Zuge der Euphorie rund um Künstliche Intelligenz besonders stark gestiegenen, aber auch sehr konjunktursensiblen Technologiewerte verzeichneten nun Verluste. So fiel der Tech-Index Nasdaq 100 um 1,54 Prozent auf 29.125,20 Punkte. Das breit gefasste Börsenbarometer S&P 500 verlor 1,24 Prozent auf 7.408,50 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 1,07 Prozent auf 49.526,17 Punkte ein. Auf Wochensicht ergibt dies ein Minus von 0,17 Prozent.

    ASIEN: - IM MINUS - In Asien haben die Aktienmärkte zum Wochenstart vor allem wegen der gestiegenen Ölpreise weiter nachgegeben. Neben den Belastungen durch den höheren Ölpreis drückten in China enttäuschende Konjunkturdaten auf die Stimmung. Sowohl der Einzelhandelsumsatz als auch die Industrieproduktion blieben hinter den Erwartungen zurück. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen verlor im dortigen späten Handel 0,7 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong etwas mehr als ein Prozent nachgab. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel knapp ein Prozent ein.

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    DAX 23950,57 -2,07%
    XDAX 23865,04 -1,96%
    EuroSTOXX 50 5827,76 -1,81%
    Stoxx50 5047,28 -1,53%

    DJIA 49526,17 -1,07%
    S&P 500 7408,50 -1,24%
    NASDAQ 100 29125,20 -1,54%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
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    RENTEN:

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    Bund-Future 123,48 -0,07%
    °

    DEVISEN:

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    Euro/USD 1,1621 -0,04%
    USD/Yen 158,98 0,13%
    Euro/Yen 184,74 0,09%
    °

    BITCOIN:

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    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 76.874 -0,69%
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    ROHÖL:

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    Brent 111,28 +2,02 USD WTI 107,62 +2,20 USD °

    /zb





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