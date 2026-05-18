CITIGROUP stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Gardiner hob am Freitag seine Schätzungen für die Münchner aufgrund stärkerer Chipnachfrage aus der Autobranche und der Industrie. Das Thema KI sorge weiter für Zuspruch. Die Umsatzprognosen von Gardiner steigen bis ins Geschäftsjahr 2028 um bis zu 8 Prozent. Dabei geht er auch von einer höheren Profitabilität aus als bisher./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:30 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:30 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:30 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:30 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 64,39EUR auf Lang & Schwarz (18. Mai 2026, 07:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: CITIGROUP
Analyst: Andrew Gardiner
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Gardiner
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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