JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten für das Stahlgeschäft in Europa besserten sich zwar strukturell, die geopolitischen Spannungen bremsten jedoch die Erholung und verzögerten die Gewinndynamik ins Jahr 2027 und danach, schrieb Tommaso Castello am Freitagabend. Die Umsetzung im Bereich Steel Europe bleibe zwar ein Kurstreiber, der Wert des Anteils an TK Elevator sorge allerdings für einen Puffer gegen Rückschläge. Zudem zeichne sich eine Abspaltung des Bereichs Materials Services immer konkreter ab./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 10,39EUR auf Lang & Schwarz (18. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tommaso Castello

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

