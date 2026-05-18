🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Nahost-Krise

    429 Aufrufe 429 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreis auf Zwei-Wochen-Hoch – Trump droht dem Iran

    Die Angst vor einer Eskalation zwischen den USA und Iran durch Trumps-Drohung sowie neue Drohnenangriffe lassen die Ölpreise weiter steigen.

    Für Sie zusammengefasst
    Nahost-Krise - Ölpreis auf Zwei-Wochen-Hoch – Trump droht dem Iran
    Foto: Dall-E

    Die internationalen Ölmärkte starten mit kräftigen Kursaufschlägen in die Woche. Auslöser sind neue geopolitische Spannungen im Nahen Osten, nachdem US-Präsident Donald Trump den Druck auf Iran massiv erhöht und vor "schwindender Zeit" für eine Einigung gewarnt hat. Gleichzeitig sorgen Drohnenangriffe auf kritische Infrastruktur in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien für wachsende Nervosität an den Rohstoffmärkten.

    Brent stieg am Montagfrüh auf über 112 US-Dollar je Barrel und erreichte damit den höchsten Stand seit Anfang Mai. US-Rohöl WTI kletterte auf mehr als 108 US-Dollar je Barrel und markierte ein Monatshoch. Bereits in der vergangenen Woche hatten beide Kontrakte um mehr als sieben Prozent zugelegt.

    Trump droht dem Iran

    Besonders die jüngsten Aussagen Trumps sorgen an den Märkten für Unruhe. In einem Beitrag auf Truth Social schrieb der US-Präsident am Sonntag:

    "Für Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser beeilen – SCHNELL –, sonst wird nichts mehr von ihnen übrig sein. DIE ZEIT DRÄNGT!"

    Laut einem Bericht von Axios will Trump bereits am Dienstag mit seinen wichtigsten Sicherheitsberatern über mögliche militärische Schritte beraten.

     

    Drohnenangriffe verschärfen Lage am Golf

    Zusätzlich verschärft wird die Situation durch neue Angriffe auf Energie- und Sicherheitsinfrastruktur am Persischen Golf.

    In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde das Atomkraftwerk Barakah Ziel eines Drohnenangriffs. Emiratische Behörden kündigten eine umfassende Untersuchung an und erklärten, man behalte sich das Recht auf eine "angemessene Antwort auf terroristische Angriffe" vor.

    Saudi-Arabien meldete unterdessen, drei Drohnen abgefangen zu haben, die aus dem irakischen Luftraum eingedrungen seien.

    Anleger fürchten dauerhaft hohe Inflation

    Mit dem steigenden Ölpreis wächst zugleich die Sorge vor neuen Inflationsschüben und länger hohen Zinsen.

    Jason Schenker, Chefökonom von Prestige Economics, warnt vor nachhaltigen Schäden für die Weltwirtschaft: "Je länger der Konflikt mit Iran andauert, desto größer wird das Risiko dauerhafter Verwerfungen am Ölmarkt."

    Höhere Energiepreise könnten die Inflation erneut anheizen und Zentralbanken dazu zwingen, ihre Zinspolitik länger restriktiv zu halten.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nahost-Krise Ölpreis auf Zwei-Wochen-Hoch – Trump droht dem Iran Die Angst vor einer Eskalation zwischen den USA und Iran durch Trumps-Drohung sowie neue Drohnenangriffe lassen die Ölpreise weiter steigen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     