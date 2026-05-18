Autosparte von Thyssenkrupp will Standort in USA schließen
- Schließung des Chassiswerks in Terre Haute bis 2027
- Chassisverlagerung zum Produktionsstandort Hamilton
- 230 Mitarbeiter von Schließung in Indiana betroffen
ESSEN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp setzt den Sanierungskurs in seinem Automotive-Geschäft fort und will in den USA einen Standort schließen. Betroffen ist das Chassis-Geschäft in Terre Haute im US-Bundesstaat Indiana, das bis zum 31. März 2027 geschlossen werden soll, wie der Konzern am Montag in Essen mitteilte. Derzeit beschäftigt Thyssenkrupp dort 230 Mitarbeiter. Das Chassis-Geschäft soll an den Produktionsstandort Hamilton verlagert werden.
Thyssenkrupp Automotive Technology befindet sich derzeit im Umbau. Ziel ist es, die weltweite Aufstellung des Segments stärker auf profitables Wachstum, höhere operative Leistungsfähigkeit und klarere Strukturen auszurichten. Thyssenkrupp will die Sparte in den nächsten Jahren kapitalmarktfähig machen. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Konzern wegen der schwierigen Marktbedingungen in der Autoindustrie ein Kostensenkungsprogramm aufgelegt. Dazu gehörte auch der Abbau von Arbeitsplätzen./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 10,41 auf Lang & Schwarz (18. Mai 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -2,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,66 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,58 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -5,24 %/+32,67 % bedeutet.
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https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-05/68494725-aktie-im-fokus-thyssenkrupp-legen-zu-citigroup-sieht-kurstreiber-016.htm
Heute TKMS -8% und morgen nach Zahlen Thyssen :-( wie immer