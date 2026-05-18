Autosparte von Thyssenkrupp will Standort in USA schließen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 10,41 auf Lang & Schwarz (18. Mai 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -2,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,66 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,58 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -5,24 %/+32,67 % bedeutet.