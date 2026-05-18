Zweite Verkaufswelle rollt

Für die Aktie von Heidelberg Materials hatte diese Entwicklung spürbare Folgen. Das Papier fiel am Freitag auf ein neues Mehrwochentief. Aus Sicht der Charttechnik deutet sich damit eine zweite größere Verkaufswelle an, die sogar unter die bisherigen Jahrestiefs aus Ende März bei 156,55 Euro führen könnte.

Belastet wurde die Stimmung vor allem durch das Ausbleiben konkreter Ergebnisse beim China-Besuch von Trump sowie durch die weiterhin angespannte Lage zwischen den USA und dem Iran. Viele Investoren gingen deshalb auf Abstand zu risikoreicheren Anlagen. Entsprechend gerieten auch europäische Bergbau- und Rohstoffwerte am Freitag deutlich unter Druck. Zusätzlich kamen schwache Signale aus Deutschland hinzu: Neue Zahlen des Münchner Ifo Institut zeigen einen weiteren Rückgang im deutschen Wohnungsbau.

Sollte sich der Abwärtstrend fortsetzen, rücken vor allem die Marken von 145,70 und 136,15 Euro als mögliche nächste Ziele in den Fokus. Für Anleger, die auf fallende Kurse setzen, könnten diese Bereiche interessant werden. Umgekehrt müsste die Aktie zunächst das jüngste Hoch bei 195,05 Euro auf Wochensicht klar überschreiten, damit sich die Lage wieder nachhaltig aufhellt. In diesem Fall würde sich weiteres Kurspotenzial bis 210,10 Euro eröffnen.

Angesichts der aktuellen Unsicherheiten und der weiter steigenden Energiepreise erscheint ein solches positives Szenario derzeit jedoch eher unwahrscheinlich. Kurzfristig spricht deshalb weiterhin mehr für eine schwächere Entwicklung der Aktie.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Market-Sell-Order : 169,15 Euro

Kursziele : 145,70/136,15 Euro

Renditechance via DN093X : 90 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Heidelberg Materials AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7CMZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,24 - 2,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 147,7084 Euro Basiswert: Heidelberg Materials AG KO-Schwelle: 147,7084 Euro akt. Kurs Basiswert: 169,15 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,97 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN093X Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,10 - 2,30 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 191,24 Euro Basiswert: Heidelberg Materials AG KO-Schwelle: 191,24 Euro akt. Kurs Basiswert: 169,15 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 136,15 Euro Hebel: 7,40 Kurschance: + 90 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.