Es droht ein Trendwechsel!

Sollte der DAX zu Beginn dieser Woche weiter fallen und dabei unter 23.715 Punkte rutschen, würde dies als stärkeres Verkaufssignal gewertet. In diesem Fall könnte der Index zunächst bis auf 23.482 Punkte zurückfallen. Darunter würde vor allem der Bereich um 23.000 Punkte als wichtige Unterstützung in den Fokus rücken. Für kurzfristig orientierte Anleger könnte sich daraus eine Handelsmöglichkeit auf der Unterseite ergeben.

Der DAX gab nach seinen vorherigen Kursgewinnen um 2,1 Prozent nach und schloss bei 23.951 Punkten. Damit liegt der deutsche Leitindex genau zwischen den wichtigen gleitenden Durchschnitten EMA 200 und EMA 50 sowie einem seit Ende März bestehenden Aufwärtstrend. Aus charttechnischer Sicht hat sich zudem seit Mitte April zwischen den Marken von 23.840 und 25.152 Punkten eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation gebildet. Dieses Muster gilt unter Analysten häufig als mögliches Signal für einen bevorstehenden Trendwechsel.

Auf der anderen Seite bleibt die Marke von 25.000 Punkten entscheidend. Erst wenn der DAX dieses Niveau nachhaltig überwindet, würde sich die Chance auf einen weiteren Anstieg bis 25.507 Punkte eröffnen. Die aktuelle Unsicherheit rund um den Iran spricht kurzfristig jedoch eher für ein negatives Szenario beim deutschen Leitindex. Ein neuer Angriff auf die bisherigen Höchststände dürfte deshalb zunächst verschoben werden.

Zusätzlichen Druck erzeugt derzeit auch der Energiemarkt. Die USA haben in der vergangenen Woche eine Ausnahmeregelung auslaufen lassen, die Sanktionen auf russisches Öl teilweise ausgesetzt hatte. Mit dieser Regelung wollten die Vereinigten Staaten die internationalen Energiemärkte stabilisieren, entschieden sich letztlich jedoch gegen eine Verlängerung.

Aktuelle Lage

DAX bei 23.950 Punkten

VDAX auf erhöhtem Niveau - Nervosität geht wieder hoch

Fear& Greed Index bei 63 auf "Greed"

Tagesanalyse:

RSI: 47 - Neutral MACD: 151 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.020 / 25.294 / 25.405 und 25.507 Punkten, nach unten bei 23.950 / 23.827 / 23.476 und 23.000 Punkten. Gaps bei 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe rücken wieder in den Fokus - Risiko einer weltweiten Rezession weiter hoch - Ölknappheit schlägt weltweit durch! - Inflation zieht offiziell an! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, aber rückläufig VDAX-New der Deutschen Börse (13. Mai 2026): Bei 21,75% (steigend) (Vortag: 23,25%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Sell-Order unter 23.750 Punkten platzieren, Stopp bei 24.100 Punkten. Kursziele bei 23.476/23.000 Punkten 2. Stop-Buy-Order über 24.500 Punkten platzieren, Stopp bei 24.150 Punkten. Kursziele bei 25.000/25.507 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1AJK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,61 - 8,64 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.092,68 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.092,68 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.950,58 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,72 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN1AHE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,64 - 8,67 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.727,08 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.727,08 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.950,58 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,52 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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