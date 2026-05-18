Zweites Ziel erfolgreich abgearbeitet

Aus Sicht der Charttechnik könnte die Erholung allerdings noch nicht beendet sein. Aufgrund der breiten Bodenbildung aus dem Jahr 2025 rechnen Marktbeobachter damit, dass die Aktie in den kommenden Wochen und Monaten weiter in Richtung 108,70 Euro steigen könnte. Darüber hinaus rückt auch das 61,8-%-Fibonacci-Niveau bei 119,20 Euro in den Fokus. Damit bleibt die Aktie grundsätzlich interessant für Anleger, die weiterhin auf steigende Kurse setzen möchten.

Die starke Schwächephase der vergangenen Jahre kam bei Wacker Chemie erst 2025 zum Stillstand. Danach begann rund um die Marke von 55,00 Euro eine sehr schwankungsreiche Stabilisierungsphase. Kurz nach dem Jahreswechsel deutete sich schließlich ein neuer Aufwärtstrend an, der im Frühjahr mit einem nachhaltigen Sprung über 83,90 Euro auf Wochenbasis bestätigt wurde. Diese Entwicklung ebnete den Weg für weitere Kursgewinne bis zur nächsten Zielzone bei 103,20 Euro, die inzwischen erreicht wurde.

Kurzfristige Rücksetzer nach dem jüngsten Jahreshoch gelten dabei eher als normale Gegenbewegung und könnten genutzt werden, um Positionen aufzubauen. Vorsicht wäre allerdings angebracht, wenn die Aktie wieder unter 83,90 Euro fallen sollte. Das würde als neues Schwächesignal gelten und könnte weitere Kursverluste bis in den Bereich von 74,90 Euro nach sich ziehen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 104,00 Euro

Kursziele : 108,70/119,20 Euro

Renditechance via DU9YLM : 80 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Wacker Chemie AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9YLM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,02 - 2,23 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 78,3698 Euro Basiswert: Wacker Chemie AG KO-Schwelle: 78,3698 Euro akt. Kurs Basiswert: 99,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 119,20 Euro Hebel: 4,42 Kurschance: + 80 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY57EQ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,47 - 1,68 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 114,2653 Euro Basiswert: Wacker Chemie AG KO-Schwelle: 114,2653 Euro akt. Kurs Basiswert: 99,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,93 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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