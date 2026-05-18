GOLDMAN SACHS stuft Grand City Properties auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 10,60 auf 9,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator kappte am Freitagnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisprognosen für das Immobilienunternehmen. Er begründete dies mit höheren Kosten für Schuldendienst sowie der jüngsten Refinanzierung von Hybridbonds./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 16:27 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 9,20EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jonathan Kownator

Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9,80

Kursziel alt: 10,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

