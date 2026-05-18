GOLDMAN SACHS stuft Teamviewer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 5 auf 5,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla rollte seine Bewertungsbasis für die Aktien am Freitagabend etwas nach vorne. Er bleibt aber an der Seitenlinie, da er den Kurs angesichts der Risiken für das Wachstum im eigenen Kerngeschäft mit Fernwartungssoftware sowie bei der übernommenen 1E für angemessen hält./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 17:26 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 5,435EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Mohammed Moawalla

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,50

Kursziel alt: 5

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,50 € , was einem Rückgang von -1,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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