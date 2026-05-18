GOLDMAN SACHS stuft Teamviewer auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 5 auf 5,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla rollte seine Bewertungsbasis für die Aktien am Freitagabend etwas nach vorne. Er bleibt aber an der Seitenlinie, da er den Kurs angesichts der Risiken für das Wachstum im eigenen Kerngeschäft mit Fernwartungssoftware sowie bei der übernommenen 1E für angemessen hält./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 17:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 17:26 / BST
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Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 5,435EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Mohammed Moawalla
Analysiertes Unternehmen: Teamviewer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,50
Kursziel alt: 5
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mohammed Moawalla
Analysiertes Unternehmen: Teamviewer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,50
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Währung: EUR
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