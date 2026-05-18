Gold konsolidiert fast unverändert 4.531,66 USD

Beurteilt man das wallstreetONLINE-Forum, ist das Sentiment gemischt. Kurzfristig: Gold in Dreieck, Widerstand ~4.85k USD, Unterstützung ~4.35k; aktuell ca. 4.55k. Crash-Szenarien diskutiert; Abwärtsziele 4.0k. Langfristig: goldfreundlich durch Dollar-/Schulden-Druck und BRICS-Alternativen; Range ca. 4.2k–6k (bis 7k). OPTIX sehr bearish.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.974,13USD. Heute steht er bei 4.531,66USD. Das Investment wäre auf 22.955,1USD gewachsen – eine Steigerung von +129,55 %.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.