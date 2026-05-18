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    Silberpreis

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    Silber crasht auf 75,02 USD

    Silberpreis stürzt ab: -1,35 % auf 75,02 USD.

    Silberpreis - Silber crasht auf 75,02 USD
    Foto: adobe.stock.com
    Heftiger Druck auf Silber: Das Edelmetall sinkt -1,35 % auf 75,02USD und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,41 %
    1 Monat -6,66 %
    3 Monate -0,29 %
    1 Jahr +133,23 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 17,13524USD. Heute steht er bei 75,02USD. Das Investment wäre auf 21.891,1USD gewachsen – eine Steigerung von +337,82 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum: gemischt und vorsichtig. Technisch wird eine Seitwärts- bis leichte Abwärtsbewegung diskutiert; mögliches Ziel um 40 USD (V-Formation) wird genannt. Exporte-Lizenzen/China-Einfluss und Lieferketten werden als Faktoren gesehen. Einzelne berichten Käufe; insgesamt bleibt die Stimmung skeptisch, konkrete 14-Tage-Preisveränderung ist nicht genannt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

    ETCs auf Silber

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 356,50EUR -0,11 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 125,55EUR -0,10 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 256,46EUR -0,19 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 386,98EUR -1,75 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 101,98EUR -0,44 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 614,50EUR -7,96 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 374,10EUR -0,14 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 75,47EUR -0,24 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 126,14EUR +0,01 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 8,917EUR +0,46 %

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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