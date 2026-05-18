Silberpreis
Silber crasht auf 75,02 USD
Silberpreis stürzt ab: -1,35 % auf 75,02 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,41 %
|1 Monat
|-6,66 %
|3 Monate
|-0,29 %
|1 Jahr
|+133,23 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 17,13524USD. Heute steht er bei 75,02USD. Das Investment wäre auf 21.891,1USD gewachsen – eine Steigerung von +337,82 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum: gemischt und vorsichtig. Technisch wird eine Seitwärts- bis leichte Abwärtsbewegung diskutiert; mögliches Ziel um 40 USD (V-Formation) wird genannt. Exporte-Lizenzen/China-Einfluss und Lieferketten werden als Faktoren gesehen. Einzelne berichten Käufe; insgesamt bleibt die Stimmung skeptisch, konkrete 14-Tage-Preisveränderung ist nicht genannt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|356,50EUR
|-0,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|125,55EUR
|-0,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|256,46EUR
|-0,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|386,98EUR
|-1,75 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|101,98EUR
|-0,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|614,50EUR
|-7,96 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|374,10EUR
|-0,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,47EUR
|-0,24 %
|Long
|1
|0,00
|126,14EUR
|+0,01 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,917EUR
|+0,46 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.