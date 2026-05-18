Silber crasht auf 75,02 USD

-1,35 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,41 % 1 Monat -6,66 % 3 Monate -0,29 % 1 Jahr +133,23 %

Heftiger Druck auf Silber: Das Edelmetall sinktauf 75,02und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 17,13524USD. Heute steht er bei 75,02USD. Das Investment wäre auf 21.891,1USD gewachsen – eine Steigerung von +337,82 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum: gemischt und vorsichtig. Technisch wird eine Seitwärts- bis leichte Abwärtsbewegung diskutiert; mögliches Ziel um 40 USD (V-Formation) wird genannt. Exporte-Lizenzen/China-Einfluss und Lieferketten werden als Faktoren gesehen. Einzelne berichten Käufe; insgesamt bleibt die Stimmung skeptisch, konkrete 14-Tage-Preisveränderung ist nicht genannt.