GOLDMAN SACHS stuft LEG Immobilien auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 59,80 auf 62,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitag an die Resultate des ersten Quartals an./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 55,70EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jonathan Kownator

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 62,10

Kursziel alt: 59,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 62,10 € , was eine Steigerung von +12,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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