GOLDMAN SACHS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,90 auf 7,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Freitagnachmittag an die Resultate des ersten Quartals an. Ihrem Kursziel legt sie nun teilweise bereits die Prognosen für 2028 zugrunde./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:25 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 5,599EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.