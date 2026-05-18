BARCLAYS stuft TUI auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Overweight" belassen. Nach der Gewinnwarnung Ende April seien die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal letztlich wie erwartet gewesen, schrieb Andrew Lobbenberg am Sonntag. Einige Leistungskennziffern hätten sich leicht aufgehellt. Solange der Iran-Konflikt bestehe, würden späte Buchungstrends aber zu Belastungen führen. Bei einer Öffnung der Straße von Hormus sei mit einer starken Erholung zu rechnen./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 08:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 6,424EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 9

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,00 € , was eine Steigerung von +44,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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