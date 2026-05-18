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    Hawesko Holding im Q1 mit Gewinn- und Margensteigerung

    Trotz herausforderndem Umfeld startet das Unternehmen solide ins Jahr: Margen steigen, Effizienz greift – und KI soll das Wachstum der kommenden Jahre zusätzlich befeuern.

    Hawesko Holding im Q1 mit Gewinn- und Margensteigerung
    Foto: adobe.stock.com
    • Q1-Zahlen: Umsatzerlöse 133,1 Mio. € (Vorjahr 135,3), EBIT 1,6 Mio. € (Vorjahr 1,4).
    • Rohertragsmarge auf 45,0 % (Vorjahr 44,1 %) und absoluter Rohertrag über Vorjahr.
    • Segmententwicklung: Retail +0,9 % (Jacques' +2,1 %), B2B -2,7 % (u. a. Wegfall eines Spirituosenlieferanten, Ausland und Gastronomie positiv), E‑Commerce -3,1 % bei steigenden Neukundenzahlen.
    • Kostendisziplin und Effizienzprogramm FOKUS zeigen Wirkung; gezielte Integration von Künstlicher Intelligenz zur Personalisierung und Prozessoptimierung geplant.
    • Jahresprognose 2026 bestätigt: Umsatzanstieg bis zu 2 % und operatives EBIT 28–32 Mio. €; Vorstand schlägt Dividende von 1,00 € je Aktie für 2025 vor (2024: 1,30 €).
    • Externe Belastungen durch gestiegene Energie- und Logistikkosten infolge der Nahost-Eskalation; Maßnahmen zur Begrenzung der Mehrkosten eingeleitet; Saisonalität mit stärkerem 2. Halbjahr erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Hawesko Holding ist am 10.06.2026.

    Der Kurs von Hawesko Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,74 % im Plus.


    Hawesko Holding

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    ISIN:DE0006042708WKN:604270
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