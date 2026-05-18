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    Tempton Announces Investor Meetings for New Bond Offering

    Tempton Personaldienstleistungen GmbH is preparing a new bond transaction, inviting fixed income investors to upcoming meetings to discuss a potential senior secured issue.

    Tempton Announces Investor Meetings for New Bond Offering
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Tempton Personaldienstleistungen GmbH plans to hold fixed income investor meetings starting on 19 May 2026 to discuss a potential new bond issue
    • A new EUR 30 million, 4-year senior secured floating rate bond may be issued, subject to market conditions
    • The proceeds from the bond would be used to refinance an existing bond, fund working capital, and support general corporate purposes
    • Existing bondholders (WKN: A3MP7A / ISIN: NO0011129496) will be offered an exchange for new bonds and a rollover fee of 1% if they accept
    • In FY2025, Tempton achieved EUR 457 million in revenues and EUR 21.7 million in EBITDA
    • The announcement is inside information under EU regulations and is not for public distribution in certain countries, nor an offer to sell securities


    TEMPTON Personaldienstleistungen Unternehmensanleihe 4,75 % bis 11/26

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    ISIN:NO0011129496WKN:A3MP7A
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