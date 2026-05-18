Tempton Announces Investor Meetings for New Bond Offering
Tempton Personaldienstleistungen GmbH is preparing a new bond transaction, inviting fixed income investors to upcoming meetings to discuss a potential senior secured issue.
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- Tempton Personaldienstleistungen GmbH plans to hold fixed income investor meetings starting on 19 May 2026 to discuss a potential new bond issue
- A new EUR 30 million, 4-year senior secured floating rate bond may be issued, subject to market conditions
- The proceeds from the bond would be used to refinance an existing bond, fund working capital, and support general corporate purposes
- Existing bondholders (WKN: A3MP7A / ISIN: NO0011129496) will be offered an exchange for new bonds and a rollover fee of 1% if they accept
- In FY2025, Tempton achieved EUR 457 million in revenues and EUR 21.7 million in EBITDA
- The announcement is inside information under EU regulations and is not for public distribution in certain countries, nor an offer to sell securities
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