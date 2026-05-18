Euro gibt leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat zum Wochenauftakt leicht nachgegeben. Am Montagmorgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1622 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Der Euro bleibt damit klar unter der Marke von 1,17 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1628 Dollar festgesetzt.

Zum Ende der Woche waren vor allem die zunehmenden Zinssorgen in den USA ein wichtiges Thema. Diese stehen im Zusammenhang mit den kriegsbedingt erhöhten Inflationsraten und -erwartungen. Da sich in der Straße von Hormus und an den Energiemärkten noch immer keine Entspannung zeigt, gibt es kaum Gründe, die Erwartungen höherer Leitzinsen in Frage zu stellen, wie die Helaba schreibt.