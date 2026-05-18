GOLDMAN SACHS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 235 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Freitag in ihrem Resümee des zweiten Geschäftsquartals ihre Schätzungen für Auftragseingang und Umsätze der Münchner an. Daraus resultierend steigen auch die Prognosen für das operative Ergebnis. Für das Geschäftsjahr 2027 sieht sie sich nun deutlich über dem Konsens. Costa wies darauf hin, dass Siemens das auslaufende Aktienrückkaufprogramm prompt ersetzen will. Damit winkten den Aktionären weiter überdurchschnittliche Renditen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:47 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 256,8EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 290,00 € , was eine Steigerung von +12,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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