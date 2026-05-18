GOLDMAN SACHS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 235 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Freitag in ihrem Resümee des zweiten Geschäftsquartals ihre Schätzungen für Auftragseingang und Umsätze der Münchner an. Daraus resultierend steigen auch die Prognosen für das operative Ergebnis. Für das Geschäftsjahr 2027 sieht sie sich nun deutlich über dem Konsens. Costa wies darauf hin, dass Siemens das auslaufende Aktienrückkaufprogramm prompt ersetzen will. Damit winkten den Aktionären weiter überdurchschnittliche Renditen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:47 / BST
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Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 256,8EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Daniela Costa
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 235
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Daniela Costa
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 235
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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