BARCLAYS stuft MERCK KGAA auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal des Pharma- und Chemiekonzerns sei solide ausgefallen, wobei Einmaleffekte angetrieben hätten, schrieb Charles Pitman-King am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. 2026 sei weiter ein Übergangsjahr./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 116,2EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
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