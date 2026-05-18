BARCLAYS stuft MERCK KGAA auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal des Pharma- und Chemiekonzerns sei solide ausgefallen, wobei Einmaleffekte angetrieben hätten, schrieb Charles Pitman-King am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. 2026 sei weiter ein Übergangsjahr./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 116,2EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 130,00 € , was eine Steigerung von +12,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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