JPMORGAN stuft ING GROEP N.V. auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 28,90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee senkte am Freitag die Schätzungen für den materiellen Buchwert sowie für den Nettoinventarwert des Finanzkonzerns per Ende 2026. Damit reagierte die Expertin nach eigener Aussage auf einen formalen Fehler in der Kalkulation ihrer Prognosen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 16:08 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 16:41 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 25,17EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,90

Kursziel alt: 28,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

