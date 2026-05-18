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    OTS

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    ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Wohnungsbau: Genehmigungszahlen ...

    Für Sie zusammengefasst
    • März 2026 21.800 genehmigte Wohnungen 11,5 Prozent
    • Monatlich 10.000 zusätzliche Genehmigungen nötig
    • Genehmigung ist kein Baubeginn und keine Wohnung
    OTS - ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Wohnungsbau: Genehmigungszahlen ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Wohnungsbau: Genehmigungszahlen steigen, Bedarf bleibt Berlin (ots) - Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für die Baugenehmigungen im März 2026 kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:

    "Im März genehmigten die Behörden den Bau von 21 800 Wohnungen, 11,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Genehmigungszahlen steigen weiter, das ist ein ermutigendes Signal. Der Positivtrend des vergangenen Jahres setzt sich fort.

    Wir warnen aber ausdrücklich davor, in Euphorie zu verfallen. Wenn wir den Bedarf im Land decken wollen, mussten mindestens 10.000 Genehmigungen zusätzlich reinkommen - und das pro Monat.

    Die kürzlich veröffentlichten ifo-Daten zeigen es: Das Geschäftsklima im Wohnungsbau ist im April auf den schlechtesten Wert seit vier Jahren eingebrochen. Jede nicht gebaute Wohnung verschärft die Wohnungskrise. Wir häufen ein immenses Defizit auf, das wir kommenden Generationen hinterlassen.

    Lieferketten werden fragiler, Finanzierungskosten bleiben hoch, die geopolitische Unsicherheit verunsichert Bauherren und Investoren. Eine Genehmigung ist noch kein Spatenstich und erst recht keine fertige Wohnung. Bauwillige sind auf verlässliche Rahmenbedingungen und eine langfristige Verstetigung der Förderung angewiesen, damit aus dem Trend echte Wohnungen werden."

    Pressekontakt:

    Iris Rabe
    Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
    Zentralverband Deutsches Baugewerbe
    Kronenstr. 55-58
    10117 Berlin
    Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420
    eMail mailto:rabe@zdb.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6276436 OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe






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